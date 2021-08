Elecciones ya para depurar la representatividad empresarial

Las organizaciones empresariales extremeñas están pasando por sus peores momentos, desde hace más de 20 años. Están mal avenidas y divididas en tres, una parte en Badajoz (la más fuerte), y las otras dos, en Cáceres y Plasencia, respectivamente.

Pero eso no es lo peor, porque, aun estando divididas, podrían estar mirando cada una de ellas por su empresariado, por que se baje el precio de la luz, del combustible, por atraer nuevos proyectos empresariales, pero ¿qué están haciendo en realidad?, pues no están haciendo otra cosa que luchar por “no perder el sillón” y seguir acaparando poder para sus organizaciones, un poder que luego no redunda en el empresariado sino en las cúpulas directivas de dichas organizaciones.

Actualmente, el empresariado extremeño, y más el cacereño, están ‘huérfanos’. No tienen representación, ni reciben servicios de unas federaciones que no trabajan nada y tan solo suben a su página web lo que copian y pegan de lo que les envía la confederación regional (CREEX).

Lo más graves es que, a pesar, de que sus dirigentes están siendo investigados por la Justicia, por un presunto fraude en cursos de formación, con una cuantía que alcanza los 2,5 millones de euros, por lo que deberían estar apartados cautelarmente de sus funciones, estas organizaciones siguen recibiendo dinero público.

Son los mismos en todos los lados, sus nombres se repiten en los organigramas de todas las organizaciones empresariales, no se van, pero tampoco dejan que entre nadie, no vaya a ser que los nuevos pidan transparencia y se les acabe el chollo.

Debe ser que le han cogido el gusto a los tribunales y les da igual que los empresarios les demanden por “vulnerar su derecho de asociación” por negarles la entrada en la federación empresarial.

Es inaudito que se tenga que demandar para entrar dentro de una federación para aportar trabajo y nuevas ideas, el sillón no nos importa, porque todos los empresarios que formamos parte el Círculo Empresarial Cacereño tenemos empresas, vivimos de nuestro trabajo, cosa que no pueden decir los dirigentes de las federaciones, muchos de los cuales no tienen ni empresa.

Los presidentes de la Federaciones Empresariales de Cáceres y de Plasencia están desaparecidos, ni siquiera la crisis más grave que ha pasado el empresariado de la provincia en toda su historia, provocado por la crisis sanitaria, les ha hecho salir para dar la cara, ni siquiera con un comunicado, tampoco lo han hecho sus secretarios...el silencio es la respuesta que más les gusta.

Y si queremos seguir hablando de irregularidades, podemos hablar del incumplimiento de los estatutos de las federaciones de Cáceres y Plasencia y de COEBA, en Badajoz, todas ellas deberían haber celebrado ya sus elecciones, pero está claro que no les interesa. Lo que está claro es que sus dirigentes, además de caducos, están caducados, porque su mandato finalizó.

Pero los empresarios no nos vamos a quedar quietos, precisamente por esta situación de orfandad nacieron los Círculos Empresariales de Cáceres y Plasencia, y ahora el de Montehermoso, y se sumarán muchos más, tantos que la administración no podrá hacer oídos sordos, porque se nos oirá.

Los tres círculos suman 4.350 socios, entre socios directos y adheridos a través de asociaciones como ASEMTRAEX , AECA, ASEPREX , CLUSTER DE TURISMO , AFES, ASEEMCA, COPRECA , APILCA , LOABRE…, y podemos seguir nombrando.

El empresariado exige ya elecciones transparentes en COEBA y que las federaciones empresariales de Cáceres y Plasencia se unan y convoquen también elecciones; que podamos entrar en ellas sin tener que demandar en los tribunales; que se amplíe la representación empresarial en las organizaciones con nuevas asociaciones potentes que han surgido en estos tiempos; que se constituya una gestora que aparte a los investigados de las organizaciones empresariales hasta que los tribunales se pronuncien.

* Diego Arturo Hernández, Presidente Círculo Empresarial Cacereño