La empleada de una perfumería de Coria se enfrenta a 3 años de prisión acusada de apropiarse 107.379 euros

La dependienta de una perfumería de Coria será juzgada, el próximo 15 de diciembre, en la Audiencia Provincial de Cáceres, acusada de apropiarse 107,379,88 euros, falsificando los datos de ventas de productos, hechos por los que se enfrenta a una pena de prisión de 3 años.

Según las calificaciones previas de la Fiscalía, la acusada comenzó a trabajar hace 9 años en la empresa como ayudante de dependiente de la tienda de Coria. Entre el año 2019 y 2020, la acusada, “con ánimo de ilícito beneficio económico, se apoderó del dinero en efectivo de los productos que vendía o bien de los productos”.

Al parecer la acusada habría utilizado el siguiente método: cuándo vendía un producto, entregaba el artículo y el ticket, recogiendo el dinero en efectivo, pero después, borraba en el ordenador el registro de la venta, anulándola.

Según el Ministerio Fiscal, para deshacerse del producto cuyo ticket había anulado, “utilizaba el sistema ´entretiendas´, que servía para enviar productos de una a otra tienda, de forma que, a través de la aplicación, enviaba dicho producto a otras tiendas de la mercantil, pero sin llegar a enviarlo físicamente (ya que no disponía de ellos porque los había vendido). Asimismo, la tienda a la que debía llegar el producto, no recibía aviso de que tal producto le iba a llegar porque no lo había pedido”.

Concretamente, el día 16 de noviembre de 2020, al existir sospechas sobre la acusada, la propietaria y varias empleadas comprobaron, desde la tienda de Plasencia, a través de la aplicación informática, que la acusada, a las 18 horas, se encontraba haciendo salidas constantes a varias tiendas de productos de la marca L’Oreal a través del mecanismo “entretiendas”.

Igualmente, el 17 de noviembre, se comprueba que la acusada ha dado salida a un perfume de la marca Dolce Gabana que solo estaba en la tienda de Coria con orden de liquidarlo allí, y que ninguna tienda por tanto podía haber reclamado, apareciendo en el stock de Béjar y sin envío físico del producto.

Como consecuencia de estos hechos y, de acuerdo al informe económico realizado, consta que los perjuicios derivados de la desaparición de productos que nunca llegaron a otras tiendas y del dinero por parte de la acusada es de 107.379’88 euros, dinero que ahora le reclama judicialmente la empresaria.

Los hechos, según la Fiscalía, son constitutivos de un delito de apropiación indebida, por el que pide una pena de prisión de 3 años y el resarcimiento de la cantidad defraudada.