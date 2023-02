Las farmacias cacereñas usarán pictogramas para mejorar la atención a personas con trastorno TEA

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres y la Asociación de Familias de Personas con Trastorno del Espectro del Autismo (AFTEA) de Cáceres han firmado este jueves un convenio para poner en marcha una campaña y diferentes acciones que mejoren la accesibilidad universal de las personas con TEA, como es el uso de pictogramas.

Las boticas disponen desde esta semana de pictogramas universales con los que las personas con autismo están familiarizados, lo que facilitará su comunicación y convertirá estos establecimientos en accesibles, inclusivos y de integración social y facilitará una atención sanitaria adaptada y de calidad, ha explicado el presidente del Colegio de Cáceres, Juan José Hernández.

El material que el colegio ha preparado y que es gratuito para todas las farmacias, consta de un cartel con un pictograma identificativo del establecimiento, así como de un tablero con imágenes que pueden cubrir el 80 por ciento de las necesidades de comunicación de estos pacientes.

Hernández ha subrayado que se trata de un “proyecto de concienciación y visibilidad” y ha recordado que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad “recoge el derecho a la accesibilidad universal y a la comunicación con los apoyos adecuados en todos los entornos, para conseguir una participación plena y efectiva de todas las personas”.

Por su parte, la presidenta de AFTEA, Belén Salas, ha destacado que con esta iniciativa “se facilitará la accesibilidad y la independencia” de estas personas a la hora de acudir a una farmacia.

Esta campaña, según el presidente colegial, no solo beneficiará a los pacientes con autismo, sino que también convertirá las boticas en espacios accesibles para personas con discapacidad intelectual, con síndrome Down, con problemas de comunicación y expresión, que padezcan enfermedades neurológicas, personas extranjeras y también a personas mayores que no sepan leer.

El director gerente de AFTEA, José Pérez, que ha participado en la presentación de la campaña, ha valorado que el colegio también ofrecerá una formación específica para que los farmacéuticos conozcan cómo usar el tablero de imágenes y se acerquen al comportamiento de personas con autismo.

Esta formación se grabará en vídeo y estará disponible de forma permanente en la web del Colegio, que ha elaborado un vídeo para su difusión en redes sociales.