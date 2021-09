Habrá más búsquedas de fosas comunes de la Guerra Civil financiadas por el Gobierno

El Gobierno central llevará a cabo este año prospecciones en varios municipios de las provincias de Cáceres y Badajoz, similares a los que se han iniciado este lunes en el cementerio de San Juan de la capital pacense, para localizar y delimitar los lugares de enterramiento de las víctimas de la represión franquista.

Estos trabajos en la región serán de diversa índole, además de exhumaciones, según ha explicado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco.

García Seco ha visitado el cementerio pacense, donde ha dicho que estas iniciativas “son una apuesta decidida del Gobierno de España, que no dará marcha atrás en este proyecto que ha tardado demasiados años en iniciarse, pero que continuará y finalizará con éxito”.

Concretamente se realizarán siete proyectos más en distintos municipios extremeños gracias a una inversión de 207.000 euros, ha expresado.

García Seco, que ha estado acompañada por el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX), José Manuel Corbacho, ha agradecido a este colectivo “su trabajo incansable, con experiencia y rigor científico, para que no se olviden estos hechos”.

Unas iniciativas, ha añadido, con las que se busca recuperar la memoria individual y la colectiva.

"La memoria individual es necesaria porque es una forma de cerrar el círculo del dolor que durante tantos años persigue a las familias", ha afirmado la delegada del Gobierno.

En lo que se refiere a la colectiva, ha destacado la importancia de que estos trabajos sirvan para que "muchos jóvenes y no tan jóvenes puedan visitar este cementerio y conocer lo que pasó en Badajoz".

El Gobierno central está dispuesto a recuperar esta memoria individual y colectiva, y “si bien es cierto que desde 2007 no se ha avanzado al ritmo que se debería, en esta nueva etapa se tratará de dignificar a estas víctimas, recuperar su memoria y poder escribir donde no se borre todo lo que pasó para que no se vuelva a repetir”.