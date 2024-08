La Junta, acompañada del promotor, defiende la planta de biometano en Oliva de Plasencia pese a la oposición vecinal

El director general de Sostenibilidad, Germán Puebla, ha defendido este miércoles frente a los vecinos de la localidad cacereña de Oliva de Plasencia que el proyecto de construcción de una planta de biometanización de alperujo en este municipio “cumple rigurosamente con los requisitos exigidos para su instalación”.

Puebla ha visitado Oliva de Plasencia para explicar a los vecinos cómo está siendo el proceso para la autorización de la planta promovida por la mercantil Desarrollos Bioenergéticos de Extremadura y con capacidad para tratar 50.000 tn/año de este residuo.

Acompañado por los responsables de la promotora y el alcalde de Oliva de Plasencia, Ángel González, Germán Puebla ha asegurado que “esta planta no producirá afectaciones medioambientales como ocurría en las antiguas plantas de producción de este biogás”. Asimismo, ha añadido que “la tecnología que se utiliza ahora en estas plantas no es la que se utilizaba hace 20 años, por lo que ya no se producen afectaciones medioambientales en el entorno de la planta”.

El director general ha ofrecido a una comisión vecinal una reunión en la Dirección General de Sostenibilidad, “para que los técnicos les expliquen todo lo referente al proceso de solicitud y aprobación del proyecto, así como de funcionamiento de estas plantas”. También les ha dado la posibilidad de visitar una planta de biometano de iguales características que ya esté implantada cerca de Oliva de Plasencia, para que “in situ” sean testigos de su funcionamiento.

Germán Puebla ha dicho que “desde esta dirección queremos mostrar la máxima transparencia en todas nuestras actuaciones” y ha subrayado que “desde la Junta de Extremadura garantizamos que se conceden los permisos desde la absoluta rigurosidad”.

Los vecinos de Oliva de Plasencia se manifestaron el pasado 4 de agosto para mostrar su rechazo al proyecto de construcción de esta planta de biometanización de alperujo.

A través de la plataforma Change.org, los vecinos de este municipio, de poco más de 300 habitantes, ya cuentan con más de 1.500 firmas con las que pretenden “parar su construcción”.

“No merecemos que a costa de nuestra tranquilidad, salud y precioso entorno, se beneficien unos pocos, entre ellos las grandes empresas que no dejarán ni oficio ni beneficio en nuestro pueblo”, han apuntado los vecinos.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó el pasado 27 de mayo un anuncio de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible por el que se sometía a información pública la solicitud de autorización ambiental integrada del proyecto de la citada planta.