La Junta pide ahora al Gobierno que incluya el regadío de Tierra de Barros en el Plan Hidrológico como exige Bruselas

La Junta de Extremadura ha pedido ahora al Gobierno central que incluya en el Plan Hidrológico de Cuenca del Guadiana el impacto del proyecto de regadío de Tierra de Barros sobre la masa de agua, tras recibir una comunicación de la Comisión Europea sobre su obligatoriedad.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, ha supeditado este viernes el inicio de las obras a la inclusión en el tercer protocolo hidrográfico de dicha cuenca por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). “Si el proyecto no está incluido no podemos empezar las obras”, ha dicho Higuero, quien ha aseverado que presionará para que se haga a la “mayor brevedad posible”.

Así, en una carta remitida a la vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, la Junta ha solicitado que se recoja “con urgencia” y ha apuntado que la Unión Europea expresa “con total claridad” esta obligatoriedad.

En concreto, la carta de la Comisión Europea habla de que los Estados Miembros están obligados a incluir en los planes hidrológicos de cuenca “un resumen de las presiones e impactos significativos resultantes de la actividad humana en el estado de las masas de agua superficiales y subterráneas”. En esta información se incluye, según Europa, un análisis de todos los impactos de la actividad humana en el estado del agua.

La semana que viene se reunirá de forma telemática con la CHG y con representantes europeos, en concreto el día 28, para abordar este tema exclusivamente. En la reunión, estarán, entre otros, el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, y Elvira Bakker, de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. “Habrá un antes y un después, será una reunión fundamental porque la comunidad europea nos tiene que decir si cree en el proyecto y Confederación tiene que decir que cree plenamente en el proyecto”, ha expuesto Higuero.

El consejero ha admitido que en dicho plan sí está contemplada la reserva hídrica, los casi 44 hectómetros cúbicos, sin embargo, ha dicho que “los fondos no son viables si el proyecto no está incluido”. Para Higuero, estamos ante una ministra “que no es amiga de los regadíos, si no la situación de los agricultores no sería la que es”, ha apuntado. “Estamos ante un gobierno central y de Europa que desgraciadamente no ha ayudado al mundo rural, tienen que dar la cara como se lo pedimos no solo nosotros sino una comarca y 1.200 comuneros y que incluyan el proyecto”, ha reiterado.