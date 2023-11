Una manifestación pedirá este domingo en Mérida el fin de la masacre del pueblo palestino

Numerosos colectivos extremeños comprometidos con los derechos humanos han convocado una manifestación para este domingo en Mérida para exigir el fin de la “masacre del pueblo palestino a manos de Israel”.

La marcha comenzará a mediodía en la Plaza de Margarita Xirgú para dirigirse a la Puerta de la Villa, Rambla de Santa Eulalia, Avenida de Extremadura, Calle Camilo José Cela y finalizar en la Plaza de España, ha informado este viernes en un comunicado la Plataforma Extremadura con Palestina

Los convocantes han subrayado que la situación en Gaza es cada día “más grave”, ya que han muerto más de 13.000 personas, entre ellas más de 5.500 niños, además de un número de heridos que supera los 27.000. Asimismo, “miles de personas aún se encuentran desaparecidas bajo los escombros provocados por los indiscriminados bombardeos israelíes contra población civil”, han señalado.

También han expuesto que hay más de 10.000 palestinos en cárceles israelíes, quienes “han devastado escuelas, hospitales, iglesias, campos de refugiados. Han arrasado barrios enteros. Más de un millón y medio de personas se han visto forzadas a abandonar sus casas”. “Hemos visto imágenes de familias enteras, incluso con personas mayores, heridas, embarazadas, caminando hacia el sur de la Franja de Gaza”, ha advertido los convocantes.

A juicio de estas organizaciones, “nadie está a salvo. No hay donde refugiarse. No es una guerra, es un genocidio. Si no mueren con las bombas, lo harán por las enfermedades, o por inanición, pues el bloqueo de alimentos, agua, luz, gas, combustible, medicinas, también están produciendo muchas muertes. Para los plataforma Extremadura con Palestina, la situación es ”crítica“ e ”insostenible“.

Por último, han abogado por poner en marcha de inmediato “un proceso de paz que garantice el final de la ocupación y el respeto al derecho internacional”.