La mascarilla deja de ser obligatoria para los trabajadores de la Junta de Extremadura

Los empleados públicos de la Junta de Extremadura podrán dejar de usar las mascarillas en las oficinas a partir del miércoles, tal y como había establecido el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Administración regional.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha recordado que la resolución que se emitió por parte de Función Pública establecía la obligatoriedad de usar mascarillas en las oficinas de la Administración extremeña hasta el 31 de mayo. “A partir de mañana que yo sepa no tenemos ninguna novedad con respecto a este tema”, ha dicho Vergeles, aunque ha agregado que “en cualquier caso estaremos a lo que diga el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

El consejero ha recordado, no obstante, que “la legislación no establece la obligatoriedad de las mascarillas en interior”, aunque “eso no quiere decir que sea obligatorio quitárselas”, ya que en los espacios laborales se siguen las recomendaciones del Comité de Seguridad, tal y como se determinó también por ley.

José María Vergeles ha destacado, asimismo, que, una vez superada la fase aguda de la pandemia, desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se ha dejado claro, “las mascarillas no son obligatorias en interior aunque son recomendables para proteger a las personas vulnerables y para protegerse si tienes algún síntoma” compatible con la covid-19.