Las muertes en las carreteras extremeñas en 2022 se incrementan en un 31,5 por ciento respecto al mismo periodo de 2021

Las carreteras de Extremadura se han cobrado en los tres trimestres de este año un total de 25 víctimas mortales, 13 en la provincia de Badajoz y 12 en la de Cáceres, lo que supone un 31,5 por ciento más que durante el mismo período de 2021, en el que se registraron 16 fallecidos, según han informado fuentes de la DGT a elDiario.es Extremadura.

Del total de fallecidos, cabe destacar que, de los 12 en la provincia de Cáceres, 8 de ellos no llevaban puesto el cinturón de seguridad, mientras que entre los 13 muertos en accidentes en la provincia de Badajoz, fueron 4 los que no llevaban puesto el cinturón de seguridad, y uno iba en una moto sin el casco.

En cuanto al número de accidentes con víctimas se han producido un total de 620, más en la provincia de Cáceres que en la de Badajoz, con 340 y 289, respectivamente, lo que hacen un total de 629, una cifra que también supera ligeramente a los que se siniestros viales con víctimas de 2021, que fueron 601.

En lo referente al número de heridos, en 2022 resultaron con lesiones graves 43 personas en la provincia de Cáceres, y las mismas en la provincia de Badajoz, mientras que en la primera 419 resultaron heridos leves y 407, en la provincia pacense.

La relajación en el uso del cinturón de los heridos graves y leves en la provincia de Cáceres vuelve a ser patente, frente a los que se produjeron en la provincia de Badajoz.

Llama la atención que, de los 33 heridos graves de Cáceres, 18 no lo llevaban, como tampoco lo llevaban 58 de los 249 heridos leves que ha habido, lo que pondría de manifiesto que uno de cada cuatro heridos leves no lo tenía puesto. En la provincia de Badajoz, de los 31 heridos graves, 4 no llevaban el sistema de retención, y de los 315, sólo 9 no lo llevaban.

Respecto a las infracciones de tráfico, en la provincia de Cáceres, en los tres trimestres de este año se han producido 73 frente a las 99 del año pasado, siendo las más numerosas las relacionadas con el exceso de velocidad; por no respetar la prioridad y por invadir el carril contrario. En Badajoz, se han producido este año 53 infracciones frente a las 50 del año pasado, una cifra casi coincidente, como también coinciden las causas, el exceso de velocidad.

En 2022, se han interceptado a 37 conductores que iban bajo los efectos del alcohol, 17 en Badajoz y 20 en Cáceres, y por conducir bajo los efectos de drogas, 2 en Cáceres.

También la provincia de Cáceres supera en la de Badajoz en el número de conductores que tuvieron incidentes por conducción distraída, con 92 casos, frente a 78.

Por último, y en cuanto a los accidentes provocados por el estado de las vías, en Badajoz se produjeron 7 accidentes, frente a un solo en Cáceres, destacando que en estos momentos no hay ningún punto negro en ninguna de las dos provincias extremeñas.

El mal estado de los vehículos provocó 4 accidentes en la provincia de Cáceres y 10 en la de Badajoz.