La nieve y mal tiempo ha suspendido desde el domingo la búsqueda del montañero

Desde el sábado pasado vuelven a estar parados los trabajos de búsqueda del montañero desaparecido cuando pretendía subir el 29 de diciembre al pico Calvitero que hace frontera entre Cáceres y Salamanca, una excursión que inició en Ceclavín, Cáceres, donde pasaba las Navidades junto a su mujer extremeña.

El mal tiempo a esas cotas en la sierra de Candelario, con viento fuerte, y nevadas, hicieron que el sábado Protección Civil de la Junta de Castilla y León desactivara su puesto de mando avanzado en Candelario y abandonara de momento el rescate.

La nieve ha impedido ya este domingo seguir con la búsqueda del montañero barcelonés (el matrimonio vivía en Cataluña) y la previsión es que no se pueda continuar tampoco en los próximos días por el mal tiempo.

“Hoy no se ha podido subir y parece que durante unos cuantos días va a ser así”, han explicado a la agencia Efe fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca. Los especialistas del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil seguirán evaluando no obstante día a día si se puede buscar o no.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León dio ya este sábado por “suspendida” su participación en la búsqueda hasta que lo permita el tiempo, “para no poner en peligro a los equipos”, según fuentes del servicio 112.

La Guardia Civil, no obstante, mantiene que sus expertos en montaña seguirán decidiendo “día a día” si en esa jornada pueden subir, con cuántos medios y en qué condiciones, según fuentes del cuerpo, que lidera el dispositivo desde su inicio.

Protección Civil, que movilizó más efectivos esta semana para apoyar a la Guardia Civil, replegó este sábado de la zona el Puesto de Mando Avanzado y no se sabe cuándo regresarán. “La semana que viene no va a ser buena meteorológicamente”,

Este sábado el operativo volvió a concluir sin rastro de José Antonio Martínez, de 45 años, pese a que un día más subieron a buscarle especialistas del GREIM y técnicos del Grupo de Rescate de Protección Civil, con sus respectivos helicópteros.

Segundo parón

Las nevadas obligaron el 7 de enero a suspender el rescate, lo cual sumió en desesperación a la familia del montañero barcelonés. El martes 10 se reactivó el operativo que lidera la Guardia Civil, con más recursos y voluntarios de Protección Civil que hasta entonces.

La mujer del montañero desaparecido, Mercedes, y su hija Carla esperan noticias desde hace más de 15 días. El último mensaje que tienen suyo fue el audio que les envió el jueves 29 a las nueve de la mañana para avisarles de que comenzaba la ruta al pico Calvitero.

Su coche estaba en el punto de inicio del camino, desde donde mandó ese último mensaje, por lo que la Guardia Civil, a cargo de la investigación del caso y del operativo, trabaja con la tesis de que nunca salió de la montaña.

José Antonio y Mercedes viven en las Franqueses del Vallès (Barcelona) y habían viajado a Ceclavín (Cáceres), el pueblo de ella, para pasar las vacaciones navideñas. Ese jueves, un día sin comidas familiares, el montañero aprovechó para hacer una ruta que le rondaba hacía dos años en la cabeza.