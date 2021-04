Pese a las tormentas no mejoran las presas del Guadiana: tienen un 11% menos que hace un año

En medio de cierta humedad en estos días de abril, las presas extremeña de la cuenca del Guadiana siguen su calvario y no notan las lluvias de tormentas y borrascas, no sólo no aumentan de caudal sino que por los primeros riegos de auxilio incluso han perdido en la última semana.

Están al 41,2% de llenado incluyendo también las provincias de Ciudad Real y Huelva, pero si se miran solo los pantanos de Cáceres y Badajoz se sitúan al 38% con 3.061,7 hectómetros, un 11% menos que hace un año.

Sigue siendo la del Guadiana la de peor situación de España, incluso si se las compara con la tradicionalmente pobre del Segura en Murcia-Alicante, que además tiene la posibilidad de recibir del Tajo por el trasvase.

Mientras tanto la cuenca del Tajo está al 65,6% en el total de la misma, y si se miran solo los pantanos cacereños guardan 4.717 hectómetros, solo un 0,3% menos que hace un año.