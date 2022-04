El porcentaje de consultas al especialista rechazadas por el SES en Badajoz se acerca al 8%

Un 7,66% de las consultas con el especialista solicitadas por los médicos de familia el año pasado en el área sanitaria de Badajoz fueron consideradas improcedentes, lo que duplica la media regional que está en el 4,3% según los datos de fuentes del Servicio Extremeño de Salud, SES.

Ese rechazo o modificación ascendió a 8.326 peticiones calificadas como “no procedentes” y por tanto resueltas, lo que ha causado la protesta esta semana del sector de atención primaria del colegio médicos de Badajoz reunido el miércoles en una asamblea.

No obstante la gran mayoría, el 92,34% restante, sí fueron procesadas y aceptadas ya que en 2021 se produjeron en el área sanitaria pacense 108.6678 e-consultas entre médicos de familia y especialistas 99.511 fueron confirmadas generando una orden clínica y las mencionadas 8.326 consideradas como no procedentes según Remigio Cordero, doctor de la asociación por la defensa de la sanidad pública y ex concejal portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Badajoz.

De 400.000 derivaciones producidas el año pasado en toda la región, 17.100, el 4,3%, fueron rechazadas

Cordero se ha sumado a la protesta en sus redes sociales, criticando la implantación de estos protocolos por parte del SES, y que siguen actualmente los servicios de especialidades de los hospitales, como un sistema “burdo” para reducir las listas de espera.

“Devolver al especialista hospitalario la capacidad de rechazar consultas de primaria, considerándolas como no procedentes y darlas como resueltas, es un sistema burdo de reducir la lista de espera que produce indefensión en los pacientes y los empuja hacia la sanidad privada”, afirma, algo esto último, incitar a algunos pacientes a pagar en la privada consultas y pruebas diagnósticas especializadas, que también fue denunciado por los médicos de atención primaria urbana y rural.

“Cuando se inició la reforma de la atención primaria, a inicios de los 80”, continúa Remigio Cordero, “uno de los objetivos era reducir las listas de espera, disminuyendo las derivaciones al segundo nivel. Pero se planteaba hacerlo aumentando la capacidad resolutiva de la primaria dotándola de recursos humanos y técnicos y facilitándole el acceso a pruebas complementarias”.

Calificar una petición de un médico de primaria como no procedente significa que no ha lugar con ella a concertar una primera visita con el especialista, y proceder a modificarla en el sentido de mandarlas a otra especialidad, atenderlas como revisión y no primera consulta, o prescribir un tratamiento previo a la consulta especializada, explicaba en febrero pasado el gerente del SES, Ceciliano Franco, ante una comisión de diputados en la Asamblea de Extremadura.

También en e-consultas entre especialistas se produce esa revisión según Franco, no solo entre médico de familia y especialistas, y de hecho según sus explicaciones hay más cambios y modificaciones en las primeras que en las segundas.

Las especialidades que más cambian las peticiones de consulta son Traumatología, Rehabilitación y Cardiología.