Preocupa el ocio universitario cuando empiece el curso, por los contagios

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, advierte en cuanto al virus del riesgo en el inicio del curso universitario, ya que teme que los pisos de estudiantes y los colegios mayores puedan ser lugares de ocio descontrolado.

Ha pedido precaución en este sentido después de llamar a la prevención en las reuniones familiares, y el ocio no controlado en fiestas privadas o por consumo de alcohol en la calle.

Entre el 40 y 50 % de los contagios son fruto del ocio descontrolado, mientras que otro 30 % de produce en reuniones familiares, según los datos recogidos.

También ha pedido que las personas que deben guardar cuarentena o que están pendientes de conocer los resultados de su PCR respeten el aislamiento.

“Por favor, hagan el aislamiento que le indican los rastreadores, no es infrecuente que por no haberse explicado bien las medidas, cuando a uno lo llaman para la PCR…, tiene que aislarse hasta que le den el resultado; que no vayan a colegios, o al trabajo”.