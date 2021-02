El PSOE rechaza la comisión de investigación sobre la vacunación en Extremadura por ser una “caza de brujas”

La Asamblea de Extremadura rechazará en el pleno de este miércoles la petición del PP de crear una comisión no permanente de investigación sobre el proceso de vacunación, después de que el PSOE haya anunciado que "jamás apoyará las cazas de brujas públicas".

Aunque los socialistas han afirmado este martes, en palabras de su portavoz, Lara Garlito, que siempre apoyarán "la transparencia, la información y los procesos rigurosos", pero "jamás a quienes pretenden señalar con el dedo y criminalizar".

Garlito ha puesto en valor el trabajo de los profesionales de la Ciencias de la Salud que han trabajado y trabajan en primera línea contra la pandemia, así como de los alcaldes y concejales, con independencia de su color político, que desde los consistorios realizan una labor de bien común. "Ahora no pueden ser sometidos a las hogueras" por quienes, según ha agregado, "buscan únicamente un fin partidista".

"Ni privilegios ni amiguismos"

Sin embargo, la portavoz del Grupo Popular, Cristina Teniente, ha dicho que el PSOE "no puede permitirse pulsar el botón del 'no' a la creación" de esta comisión parlamentaria. "Si el PSOE vota no, será gravísimo y será un escándalo", ha remarcado Teniente, quien ha pedido a los socialistas que reflexionen antes de votar. "No estamos votando cualquier cosa, estamos votando sobre la transparencia de un proceso clave" en la lucha contra la pandemia, ha agregado.

A su juicio, dicho proceso, que "ya está cargado de irregularidades" y que el Gobierno extremeño "ha cambiado", no puede ofrecer dudas a la ciudadanía. En su opinión, "no puede haber privilegios, ni clientelismo ni amiguismos, pero sí transparencia".

Similar postura ha expuesto la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien, tras aseverar que ya se ha vacunado "gente que no debería", ha dicho que "priorizar privilegios o amiguismos es una corrupción deleznable".

De Miguel ha afirmado que su Grupo está de acuerdo con la puesta en marcha de la citada comisión, pues el proceso de vacunación "debe ser transparente, pero "no lo ha sido".

Por su parte, el portavoz del Grupo Ciudadanos (Cs), David Salazar, ha dicho que "nadie puede beneficiarse de su posición", pero "no debe haber una persecución". Por ello, este Grupo defenderá una propuesta de impulso dirigida a dotar de "mayor transparencia" al citado proceso de vacunación a través de "un protocolo claro" para que "nadie pueda beneficiarse de su posición y vacunarse antes".