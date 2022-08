Salud Pública detecta legionela en un parque y una fuente de Cáceres tras 19 casos y 5 muertes

Los casos de legionela en Cáceres se han saldado con 19 contagios confirmados y 5 fallecidos, según ha informado este jueves la Consejería de Sanidad, que ha asegurado que la decisión de clausurar las fuentes de la zona de salud de San Jorge ha dado resultado, ya que han dejado de aparecer nuevos casos. De hecho, en la toma de muestras hospitalarias “no se han registrado concentraciones o serogrupos patógenos de legionela”.

No obstante, la Dirección General de Salud Pública ha detectado concentraciones muy altas de la bacteria en el géiser del parque de El Rodeo, aunque “por tener ese nivel de concentración no puede diferenciarse el serotipo predominante y, por tanto, la relación de causalidad no es tan concluyente como se hubiese deseado”.

Desde el pasado 3 de agosto no se han registrado nuevos contagios, y los que han desarrollado la infección durante el período máximo de incubación, unos 15 días, han sido 19 casos confirmados, “con el resultado de cinco personas fallecidas con legionela, además de otras patologías”. Actualmente, hay cinco personas ingresadas con legionela en el Hospital San Pedro de Alcántara.

Las últimas muestras fueron tomadas este pasado miércoles y, una vez hipercloradas las fuentes analizadas, volverán a recogerse muestras a los quince días.

La única forma posible de contraer la enfermedad, recuerda Sanidad, es por vía aérea, mediante la inhalación de pequeñas gotas de agua que permiten que la bacteria llegue a los pulmones, produciendo en ocasiones un síndrome febril de corta duración o un cuadro de neumonía. “La coordinación entre Sanidad y el Ayuntamiento de Cáceres ha sido en todo momento perfecta para lograr sofocar los casos”, subrayan desde Salud Pública.