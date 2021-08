Sanidad prevé que en agosto el total de la población vacunable en Extremadura tenga al menos una dosis

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha indicado que la llegada de nuevas remesas de dosis de Pfizer y Moderna este mes anunciada por el Gobierno permitirá una vacunación "muy importante" y "si todo va bien", en agosto estaría vacunada con al menos una dosis el total de la población vacunable en la región.

En rueda de prensa, ha destacado el ritmo del proceso de vacunación, en el que se está haciendo "un esfuerzo muy importante", con la administración ya de 1.442.202 dosis de vacunas en la comunidad.

En Extremadura, 798.576 personas están vacunadas con una dosis, lo que supone una cobertura del 84 %, y de éstas, 717.286 tienen la pauta completa, es decir, el 75,2 % de los mayores de 12 años.

Según Vergeles, si se atiende a la población global de la región, con "dosis completa estaría el 66,2 %" y, por tanto, la región se sitúa "cerca de alcanzar el segundo objetivo".

Ha explicado que el primer objetivo era llegar al 70 % de la población vacunable con dosis completa, ya superado, y ahora el segundo, para alcanzar la inmunidad de grupo, es tener vacunada al 70 % de la población total y que "esté distribuido de forma aleatoria entre todos los grupos que puedan ser vacunados".

El 95,9% de los mayores de 40 años tienen la pauta completa

Además, ha mencionado que el 95,9 % de los mayores de 40 años tienen la pauta completa en Extremadura, lo que asegura mayor prevención frente al desarrollo de enfermedad grave, y ha señalado el "significativo incremento" en la tasa de cobertura del grupo de 12 a 29 años, donde "el 52,8 %, 86.638 personas", tienen al menos una dosis".

El titular de Sanidad ha ofrecido también la cifra global de certificados COVID emitidos en la región: 369.057, de los que el 98,7 % son de vacunación, el 1,1 % de recuperación de la enfermedad y el 0,2 % de pruebas de diagnóstico. En cuanto al medio de solicitud, el 65,4 % ha sido de forma presencial y el 34,6 % vía digital.

En relación a los usos de este certificado, ha recordado que la Junta no es partidaria de que "todo el mundo pueda leer el código QR, que precisamente es encriptado para proteger la intimidad de la persona", de ahí que no comparta su uso "con cargo al derecho de admisión" y que, por tanto, no lo haya solicitado para interiores de locales de ocio.

Autocita y llamamientos masivos

Respecto al sistema de autocita para la vacunación, ha insistido en que es un método complementario a los llamamientos personalizados, por grupos de edad o masivos: "no se trata de conseguir la cita cuanto antes, sino intentar adaptar el calendario de vacunación al calendario vacacional y de movilidad que tengan las personas".

Desde que se abrió este sistema el pasado 2 de agosto, se han tramitado 13.548 citas, el 86,3 % por centro de salud vía online y el 13,7 % por llamada telefónica. Desde este lunes, 9 de agosto, cuando se abrió también al grupo de 12 a 18 años, se han emitido 2.373 citas, de las que 2.163 se han dado en menores de edad.

Cuestionado por los problemas para cerrar una cita en este sistema de autocita ante un posible colapso, ha explicado que desde el anuncio de su puesta en marcha ha habido dos picos: el día 2 con 7.096 citas, después se produjo un descenso, y el día 9 cuando se abrió al nuevo grupo de edad.

"Hay que intentar que se vaya a una estabilidad y que las personas entren sin ningún tipo de ansiedad por conseguir la primera cita que haya", ha apostillado Vergeles, a la vez que ha añadido: "no podemos trabajar con picos porque estaríamos sobredimensionando un sistema que complementa a otros".

Consejo Interterritorial

Por otro lado, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se ha informado de que, "al cambiar el objetivo, el reparto de las vacunas va a ser por población INE", algo que a la Junta le parece "bien", así como de una mayor necesidad de incrementar "los impactos en redes sociales sobre las bondades de la vacunación".

Y es que algunas comunidades autónomas han expresado que "empiezan a tener un porcentaje importante de rechazo", algunas hablan "del 20 % a pesar de haber solicitado cita", algo que no ocurre en Extremadura donde el porcentaje de rechazo es "de menos del 1 %".