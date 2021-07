El SES y las farmacias se coordinarán para controlar los positivos por autodiagnóstico

Extremadura tiene previsto establecer un mecanismo de coordinación con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, para tratar de disponer "de un circuito lo más ágil posible" de forma que las personas que den positivo en las pruebas de autodiagnóstico de la covid-19 puedan contactar directamente con el sistema sanitario o hacerlo a través del profesional de farmacia.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha valorado que las farmacias puedan vender desde este jueves estas pruebas de autodiagnóstico de la covid-19, según el real decreto aprobado por el Gobierno para aumentar la capacidad diagnóstica del país y frenar la pandemia.

Vergeles ha dejado claro que si se da negativo en este tipo de test, no significa que la persona no tenga el virus y "por lo tanto no es ningún pasaporte para saltarse las medidas de seguridad".

Por el contrario, ha explicado que las personas que den positivo solo tendrán la condición de "probable positivo" que hay que confirmar con una prueba diagnóstica de infección activa en el Servicio Extremeño de Salud, lo que permitirá también iniciar el rastreo de los contactos estrechos.

Ha destacado que es necesario comunicar los posibles positivos al farmacéutico o al Centro de Atención Primaria para "no perder la trazabilidad de los casos ni la positividad de las pruebas, dos indicadores importantes para el manejo de la pandemia".

El consejero también ha insistido en que, independientemente del resultado, "convendría que nadie se saltase las medidas de protección que están establecidas por las autoridades sanitarias".