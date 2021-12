Unidas pide restricciones, Cs las rechaza y el PP pide acabar con el “caos”

Unidas por Extremadura ha reclamado este jueves restricciones en horarios y aforos para hacer frente a la sexta ola de la covid-19, que rechaza Ciudadanos, mientras que el PP demanda "certezas" y acabar con el "caos" en la gestión sanitaria.

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, ha destacado el espíritu de consenso de Pedro Sánchez con las autonomías y ha hecho suyas las consideraciones de Guillermo Fernández Vara sobre la importancia de la vacunación.

Unidas pide que se refuerce la atención primaria y apuesta por la vacunación

En la rueda de prensa posterior a la aprobación de los presupuestos regionales para 2022, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha considerado que Sánchez y Fernández Vara "se equivocaron ayer".

Para Macías, "esto no va de limitar derechos", como planteó Fernández Vara, sino de garantizar el "derecho a la salud" de la gente.

En su opinión, las declaraciones del presidente extremeño solo miraban a la hostelería, mientras se olvidaba del resto de la población.

A su juicio, la cuestión no es implantar el pasaporte covid o las mascarillas en exteriores, sino reforzar la atención primaria y apostar por la vacunación.

"Nos estamos encontrando con casos en los hay que llamar más de 150 veces para poder contactar con el centro de salud, con personas esperando más de una semana para hacerse una PCR y con familias enteras autoconfinadas sin noticias de Salud Pública durante días", ha advertido.

En su opinión, las contrataciones anunciadas para la atención primaria son "insuficientes" porque la Junta de Extremadura ha puesto en la calle a 1.500 profesionales de refuerzo a las puertas de la Navidad y con la presencia de la variante ómicron.

También ha pedido que se vuelva a habilitar el 112 como teléfono covid, que se descarguen las centralitas de los centros de salud, se apueste por los cribados masivos, se garantice el suministro de test y se articulen ayudas a las familias para que puedan conciliar, en caso de tener hijos positivos.

Ha insistido en que si no se refuerza la atención primaria, el retraso en consultas y pruebas diagnóstica se va arrastrar durante meses en las listas de espera.

Ciudadanos recuerda que lo coherente sería no haber recortado los 1.500 puestos sanitarios extra por la covid

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, David Salazar, ha dicho que el uso de la mascarilla en exteriores es "absurda, anticientífica y supersticiosa".

Ha recordado a Fernández Vara que lo coherente sería no haber recortado los 1.500 puestos de sanitarios extra por la covid.

Se ha mostrado contrario a establecer restricciones, "no sirven para nada, solo para hundir a nuestra hostelería y comercio y generar más miedo con medidas que no sirven para nada", además de mostrar su deseo de que no se instaure el pasaporte covid en Extremadura.

"Sería echarle tierra a nuestros hosteleros, porque no se le puede pedir a un camarero, a un responsable de seguridad o un empresario que ejerza de sanitario y vea si ese certificado es el oficial o si está actualizado, es una irresponsabilidad y es absurdo".

A su juicio, hay que seguir apelando a la responsabilidad de los ciudadanos, "al sentido común".

El PP reclama una ley de pandemias ya que no es un "virus autonómico"

El presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, ha manifestado que él no es quién para decir si debe haber o no restricciones o si debe ser obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores.

Monago ha reclamado una ley de pandemias para evitar "17 modelos", ya que no es un "virus autonómico".

A su juicio, hace falta un "liderazgo nacional", con apoyo científico, y a partir de ahí "todos a una".

El dirigente del PP ha señalado que no se trata de aplicar el sentido común, ni de hacer recomendaciones, sino de dar "certezas" a la gente, que "está muy enfadada" porque sufre "colas kilométricas" para hacerse unas pruebas.

Monago, que ha considerado que la Junta va a "rebufo" de Sánchez, ha denunciado el "caos" que existe en las gestión de la sanidad extremeña porque ha sufrido "recortes muy brutales".

Ha recordado que ya advirtieron de echar a los profesionales, de no cerrar las unidades covid, de la necesidad de reforzar la atención primaria o de la falta de un plan para la Navidad, y el resultado ha sido que "pasa lo que pasa".