Los vecinos de Hinojal, sorprendidos con la detención del alguacil, apuntan al móvil económico

Vecinos de Hinojal, localidad cacereña de unos 400 habitantes, han mostrado su sorpresa por las novedades en la desaparición de Vicente, tras haber sido detenido este jueves el alguacil del pueblo en relación con este asunto, y reconocen que no descartan que la motivación económica esté detrás de todo.

En declaraciones a EFE, José Luis, familiar político de Vicente Sánchez, ha afirmado que, aunque la esperanza es lo último que se pierde, cree que “algo raro” ha pasado y ha apuntado a una posible motivación económica el hecho de que haya desaparecido hace más de un mes Vicente, de 79 años y con costumbres muy marcadas. “Después de un mes y pico, con todo lo que se ha movido hoy, nos hace ver que algo hay claro ya”, ha asegurado. Así, ha mostrado su “intranquilidad” por el caso que, ha deseado se resuelva cuanto antes.

Una situación dolorosa en el pueblo, para Miguel Ángel, vecino de Hinojal que conocía tanto a Vicente como al detenido y al que la detención de hoy le ha sorprendido y apenado al mismo tiempo.

En este sentido, la alcaldesa de Hinojal, María Blanca Vivas, ha confirmado que a Vicente le tocó dos veces la lotería hace unos ocho años, un premio alrededor de un millón de euros y doscientos mil euros en menos de un año, aunque la regidora local descarta que tenga que ver con su desaparición.

A pesar de ello, Vivas ha apuntado a un motivo también relacionado con el dinero, pues, ha dicho: “siempre hemos pensado que alguien se lo había llevado o que hubiera ido a Cáceres y que allí le hubieran visto con dinero y le hubieran atracado y se les haya ido de las manos”.

“Siempre hemos pensado el pueblo que no era una desaparición voluntaria, descartamos siempre que paseando le hubiera dado un infarto o una caída”, ha relatado en este sentido. La alcaldesa ha aseverado que la detención de hoy ha caído “de sopetón” en el pueblo, pues nunca hubieran pensado que este trabajador municipal tuviera relación con la desaparición.

La persona detenida por la Guardia Civil por su presunta implicación en la desaparición de Vicente Sánchez llevaba trabajando más de 30 años en el Ayuntamiento como alguacil. Según ha explicado Vivas, a primera hora de esta mañana los vecinos le han empezado a llamar para interesarse sobre lo que estaba ocurriendo, ya que había varios coches de la Guardia Civil y que estaban cortado calles, precisamente donde vive un hermano de esta persona y la casa familiar.

La regidora ha indicado que aunque pasa mucho tiempo en Hinojal, el vive en Cáceres, donde reside con su mujer y su hijo. También ha explicado que como Vicente Sánchez no disponía de coche, el ahora detenido se encargaba de llevarle a muchos sitios, “ya fuera ir a los toros o a otros sitios”.

Aunque no cree que llegaran a ser amigos “porque Vicente es una persona bastante reservada”, si se tenían confianza, y ha asegurado que “hasta que no me digan que tiene una vinculación con su desaparición, no podemos creerlo”.

La primera edil ha señalado que desde que desapareció Vicente, el alguacil ha seguido trabajando con normalidad y participando en las batidas de búsqueda que se han organizado.