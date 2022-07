Este verano se cerrarán 250 camas de hospital en Extremadura, según Satse

El Sindicato de Enfermería (Satse) reprocha el cierre de alrededor de 250 camas hospitalarias en Extremadura, en plena séptima ola de la pandemia de la covid, y que provocará un aumento de listas de espera.

En un comunicado, ha denunciado que “la falta de previsión e incapacidad” de la Junta de Extremadura van a convertir los hospitales y la atención primaria en una auténtica “bomba de relojería” este verano.

Al cierre de camas y el coronavirus, ha sumado que profesionales sanitarios están “totalmente saturados, exhaustos y sobrecargados”.

Tras realizar un análisis de la situación, Satse ha constatado que desde el pasado mes de junio se han vuelto a establecer cierres programados y progresivos de camas, consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas en los centros hospitalarios, que se mantendrán los meses de julio, agosto y septiembre.

A su juicio, la Administración autonómica no solo no ha aprendido nada de la pandemia, sino que no han hecho ningún caso a lo acordado por el conjunto de partidos políticos en la comisión para la reconstrucción social y económica del Congreso de los Diputados, sobre incrementar de manera significativa las camas hospitalarias públicas.

“Cerrar camas conlleva que en los hospitales no se puede garantizar una atención y cuidados óptimos al conjunto de la ciudadanía que, lógicamente, también enferma y tiene problemas de salud en verano que no pueden esperar a después de septiembre”, ha indicado el sindicato.

En su opinión, la atención primaria está igualmente desbordada por la falta de contratación y suplencia de sus profesionales.

Satse ha exigido más dotación presupuestaria y ha dicho que el presidente regional, Guillermo Fernández Vara, como sanitario, “debe comprender la gravedad de la situación”.