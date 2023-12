Extremadura estudiará la sentencia del Supremo aunque advierte de que apoya el negocio de los apartamentos turísticos

Extremadura estudiará la sentencia del Tribunal Supremo, que avala el veto de los apartamentos turísticos en las comunidades de vecinos, aunque la Junta advierte que es un modelo que apoya y al que “no hay que dar la espalda”.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha anunciado este miércoles que su departamento regulará este tipo de alojamientos una vez que analice esa decisión judicial, que da más poder a las comunidades de vecinos que hayan prohibido de forma expresa la utilización de las viviendas para ejercer una actividad económica, y haya escuchado a la ciudadanía y al sector para contar con un “mapa de la situación para que todo el mundo esté conforme”.

Bazaga ha asegurado que se facilitará la “convivencia” entre este modelo de negocio y el vecindario, si bien ha advertido de que es un modelo de turismo al que no hay que “darle la espalda” porque tiene mucha demanda. No obstante, ha insistido en que Extremadura no tiene zonas “tensionadas” como en otros sitios de España donde hay problemas de convivencia.

No sucede así con el caso antiguo de Cáceres, una zona “muy delicada” porque es pequeña y en ella conviven vecinos, turistas y Administración, que “hay que cuidar”, ha admitido la consejera, donde el crecimiento de los apartamentos turísticos ha sido “muy alto, del 36% o del 37% en el último año”.

A pesar de este dato, Bazaga ha considerado que hay que acomodarse a lo que manda el mercado y ve “difícil” que en el futuro haya problemas en Extremadura por los apartamentos turísticos porque el modelo de la comunidad es “muy moderno”, ya que solo tiene 30 años, y no se han cometido los “errores” de otras zonas turísticas. También ha vaticinado que las reglas de sostenibilidad social, económica y medioambiental impedirán llegar “a ese punto”.