El Festival de las Ideas y la Cultura 2023, en imágenes

James Rhodes: “Hay que poner luz sobre las cosas feas. Los abusos de poder existen más fácilmente en el silencio”

El músico y escritor James Rhodes ha conversado con Ana Requena, redactora jefa de Género de elDiario.es, durante en el Festival de las Ideas y la Cultura.

Durante su charla, el músico ha recordado su propio proceso, que no le permitió hablar de las agresiones sexuales sufridas de niño hasta pasados los 30, y pide no cuestionar a las víctimas y no ignorar los indicios de que hay un abuso: “La gente lo detecta, pero no hace nada”

Maria Meseguer