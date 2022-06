Una de cada 10 camas estará cerrada durante el verano en la mayoría de los hospitales gallegos

La mayor parte de los hospitales gallegos van a cerrar camas durante el verano, una medida habitual que justifican por las vacaciones de buena parte de la plantilla y por un descenso de los ingresos por patologías respiratorias. En torno a una de cada 10 camas va a estar inoperativa en la mayoría de los centros gallegos en los próximos meses, de acuerdo con los datos que han dado las diferentes áreas sanitarias en las que se divide Galicia.

En Vigo se van a cerrar el 11% de las camas, mientras que el área sanitaria de A Coruña y Cee señala que el 10% van a dejar de estar operativas en los próximos meses. El mismo porcentaje dejará de estar disponible en la de Lugo, A Mariña y Monforte; mientras que en la de Pontevedra y O Salnés el porcentaje también se eleva hasta el 11%. Esta área detalla que los centros que están en la propia capital de provincia van a cerrar el 13% de las camas y en el hospital de O Salnés la cifra va a ser del 11%.

Hay dos áreas que aseguran que no van a cerrar camas este verano: las de Ferrol y Ourense. Por su parte, la de Santiago y Barbanza, cuya gerente es Eloína Núñez, prima de Alberto Núñez Feijóo, todavía no ha cerrado la organización para los próximos meses y no ha facilitado datos de cuántas camas van a dejar de estar disponibles, informa Europa Press.