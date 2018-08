Ayuntamiento y Puerto de Vigo se acusan mutuamente del "fallo estructural" del paseo marítimo colapsado

Un "fallo estructural". Esa ha sido, "probablemente", la causa del derrumbamiento de una parte del paseo das Avenidas, en el puerto de Vigo, durante la celebración en la noche de este domingo del último concierto de O Marisquiño. Así lo asegura Enrique López Veiga, presidente de la Autoridad Portuaria, que "no cree" que el hundimiento se deba a problemas "de mantenimiento". En todo caso, ya ha anunciado que la entidad encargará de inmediato un estudio técnico para conocer las causas del colapso.

Según aclara López Veiga, todo indica que "el hormigón" sobre el que se asentaba el paseo de madera "partió", lo que provocaría que también las estructuras superiores hayan cedido. No fue, por tanto, la pasarela de madera la que cedió, sino su base, lo que reforzaría la tesis de un error "estructural" en un paseo que fue obra de la Zona Franca en los años 90, que se encuentra en terrenos gestionados por la Autoridad Portuaria y cuyo mantenimiento ordinario es competencia del Ayuntamiento de Vigo.

"Es una zona compleja de administrar", insiste López Veiga en declaraciones a varios medios, donde ha asegurado que la Autoridad Portuaria revisará también el resto del paseo das Avenidas por so hubiese más problemas. "Las responsabilidades del Puerto son las que son; el cálculo del aforo es responsabilidad de los organizadores y del organismo que da la licencia para el festival, que es el Ayuntamiento", añade. Según detalla el Ayuntamiento, en el recinto había 4.500 personas con un aforo máximo previsto de 5.000 en el momento del accidente.

"Hay varios permisos; nosotros sólo ponemos el suelo pero la licencia de actuación o de actividad la da el Ayuntamiento", dicen Veiga, quien advierte de que la causa del derrumbamiento pudo ser "un exceso de peso", y por tanto de asistentes, sobre la zona que se hundió, un muelle pilotado, de 60 metros de largo por 10 de ancho y sobre cuyas deficiencias habían alertado ya varios usuarios de los pantalanes de embarcaciones deportivas desde hace años.

"El mantenimiento corresponde claramente al Ayuntamiento, las obras las hizo Zona Franca y el Puerto las pagó", intentó aclarar López Veiga. En ese "mantenimiento" está la polémica, al ser la estructura en terrenos portuarios una parte que no dependería del mantenimiento "ordinario" del que se encarga el Concello.

Abel Caballero, alcalde de Vigo, por su parte, ya había reclamado antes que el Puerto de Vigo estudie lo antes posible qué falló para que se hundiese esa parte del muelle y apuntaba a que podía deberse la "un colapso de la estructura de hormigón del puerto", una obra que, como aclaró, tiene 25 años. "Es como el hundimiento de un edificio", comparó el regidor, que pidió a la Autoridad Portuaria que diga "en qué circunstancias se encontraba" la estructura donde aconteció el accidente.

"Todo estaba en orden, la documentación era correcta y había reunido todos los requisitos", dice Caballero respeto de los permisos del festival, que solicita el espacio al Puerto, que se lo concede, para que luego el Ayuntamiento compruebe que toda la documentación sobre planes de seguridad es "correcta", como así hizo. Según el regidor, será la Autoridad Portuaria y la Justicia los que deben investigar las causas del siniestro.

El caso es que los problemas en el paseo da Avenidas han sido advertidos en diversas ocasiones y por diversas autoridades y particulares en los últimos tiempos. El debate viene de lejos: fuentes municipales insisten en que el Ayuntamiento es quien sin encarga del mantenimiento "ordinario" pero no, por lógica, de la estructura de unas zonas en unos terrenos portuarios.

Hace tan sólo dos días, y ante las deficiencias del paseo de madera, Caballero advirtió de que era el Puerto quien tenía que asumir la reparación del pavimento pero que "como no lo iba a hacer" le hacía la propuesta de que fueran Ayuntamiento y Autoridad Portuaria los que lo arreglasenn del forma conjunta, pagando cada entidad a mitad de la reforma.

El Puerto aclaraba que el convenio de los años 90, Abrir Vigo al Mar, no dejaba claro de quién era competencia ese paseo. El acuerdo había sido firmado por Zona Franca, Autoridad Portuaria y Ayuntamiento.

Además, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vigo, Elena Muñoz, aseguraba el pasado martes que el lugar donde se celebraría O Marisquiño no estaba "en condiciones". "Maderas rotas, puntas al aire... El Paseo das Avenidas presenta una situación peligrosa. Esperemos por el bien de todos que no pase nada durante ni después del evento", aseguraba en sus redes sociales. Apuntaba a la parte visible y de madera del paseo, pero no a la estructura inferior, que fue la que habría cedido y provocado el derrumbe.

Esta es semana de #OMarisquiño pero el lugar donde se celebra no está en condiciones. Maderas rotas, puntas al aire... el Paseo de las Avenidas presenta una situación peligrosa. Esperemos por el bien de todos que no pase nada durante ni después del evento. https://t.co/XtTAS7rNpi — Elena Muñoz Fonteriz (@ElenaMunozF) 7 de agosto de 2018

"Se cumplían las condiciones de seguridad"

La organización del festival lamentó "profundamente" el accidente que tuvo lugar en la noche de este domingo y "se solidarizó" con todos los heridos y sus familiares, quen son, destacó, "prioridad absoluta para todos ahora mismo". O Marisquiño aclara que los conciertos organizados por el festival "cumplían todas las condiciones de seguridad requeridas por la legislación" y la organización aclara que están "a disposición de las autoridades competentes para todo lo que puedan necesitar". El recinto, como aclaran, se encuentra ahora "bajo precinto judicial, a la espera de los informes de los peritos para delimitar las causas técnicas del derrumbamiento de la pasarela afectada". Además, O Marisquiño destaca "el civismo demostrado por el público que abandonó de forma ordenada el recinto y permitió el trabajo de los equipos de rescate y seguridad, que realizaron una gran labor".