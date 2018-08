Decenas de heridos tras desplomarse un paseo de madera en el puerto de Vigo durante el festival O Marisquiño

Decenas de personas han resultado heridas en la madrugada de este domingo tras desplomarse un paseo de madera de As Avenidas, en el Náutico de Vigo, durante la actuación de Rels B en el festival O Marisquiño. La estructura de madera, en la zona próxima a la sede de la Xunta de Galicia en la ciudad, cedió al paso de las personas que seguían la actuación sobre ella.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha informado de que hay cuatro personas heridas graves, según el primer balance. "Los datos son provisionales y tómense con cautela porque es lo que me va transmitiendo la Policía. Estos datos hablan de cuatro personas graves. En este momento todos los heridos están evacuados", ha declarado a los medios durante la madrugada.

Zona de la pasarela del Náutico de Vigo hundida durante el concierto CC BY-SA Jacobo Pérez

El dispositivo de rescate intenta dar con cuatro personas a las que no se ha podido localizar. No quiere decir que estén oficialmente desaparecidas, sino que nadie ha podido contactar con ellas. En una especie de mostrador donde se apilan los objetos perdidos hay muchos teléfonos móviles y algunos no dejan de sonar. El presidente de la Zona Portuaria, Enrique López Veiga, ha asegurado a la Cadena Ser que momento se desconocen las causas del accidente: "Pudo deberse a un exceso de peso o a los saltos del público".

Los servicios de rescate buscan en zodiacs junto al puerto deportivo por si hay alguna persona que sigue en el agua. Según ha explicado Caballero a los medios, no se ha detectado nadie debajo de la zona derrumbada y los bomberos están ampliando el lugar de búsqueda.

Efectivos de emergencias trasladan a una de las personas heridas en el desplome de O Marisquiño CC BY-SA Jacobo Pérez

Mapa del Náutico de Vigo, donde tenía lugar el festival O Marisquiño

Los servicios de Emergencias han atendido en la propia zona a las personas heridas, todas trasladadas ya a centros sanitarios, si bien fuentes policiales consultadas por Praza.gal apuntaban poco después de la una de la madrugada que descartaban la existencia de personas fallecidas en el accidente. Fuentes presenciales confirman que, además de quienes estaban sobre la pasarela hundida, otros asistentes resultaron heridos de menor gravedad al intentar alejarse del lugar del accidente, dado el número de personas en el lugar.

Según detalla el 112, efectivos de las policías Nacional y Local, así como o guardacostas y servizos portuarios, además del propio 061, se han desplegado en el lugar para atender a los heridos y desalojar la zona.

La organización ha informado de la existencia de un puesto de ayuda e información en la Praza da Estrela. "Si alguien echa en falta a algún familiar o amigo, puede dirigirse allí en busca de información", dicen desde el festival.

O MARISQUIÑO INFORMA: Ante el accidente ocurrido en el recinto portuario, os informamos que hay un puesto de ayuda e información en la Plaza de la Estrella. Si alguien echa en falta a algún familiar o amigo puede dirigirse allí en busca de información. Gracias. pic.twitter.com/mb9EhVQAe7 — O Marisquiño (@omarisquino) 12 de agosto de 2018