La Televisión de Galicia archiva el expediente a la periodista que criticó ante Feijóo el control informativo

La dirección general de Recursos Humanos de la Corporación Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) ha archivado el expediente abierto el pasado verano a la periodista Tati Moyano. En una resolución con fecha del pasado 18 de octubre ña responsable de este departamento, que había decidido la apertura del expediente a Moyano, ratifica el cierre de un procedimiento que, de haber llegado a terminar en sanción, abría la puerta al despido de la también expresentadora de los informativos del canal, labor a la que renunció junto al también periodista Alfonso Hermida como protesta por el control informativo en los medios públicos gallegos. Esa amenaza ha dado lugar en los últimos meses a una amplia ola de solidaridad con Moyano, con más de 500 firmas de personal de la corporación -más de la mitad de la plantilla-, movimiento que la propia dirección del canal critica al constatar el archivo, calificándolo de "interferencias" que enmarca en un "juicio mediático y político".

El pasado 22 de junio Moyano presentó la gala de la Asociación Española contra el Cáncer celebrada en Santiago junto al periodista de la Cadena SER Luís Pardo. Este evento benéfico suele ser conducido por profesionales de diversos medios de comunicación y en su transcurso son habituales las referencias y chanzas sobre la actualidad. Allí, en presencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, Moyano reivindicó las protestas de los viernes negros a favor de la independencia informativa en la Televisión de Galicia y la Radio Galega. A los cinco días la CRTVG inició un expediente informativo contra Moyano y un mes después lo convirtió en sancionador asegurando que había reunido "indicidios" de que la presentadora había sido maquillada en las instalaciones del canal público para presentar la gala.

La conclusión del archivo del expediente, a cuyo contenido ha tenido acceso Praza.gal, da por "acreditado" el uso del servicio de maquillaje y peluquería por parte de la periodista para conducir la gala benéfica. Lo hace a través de testimonios de personas presentes en las instalaciones del canal público en esa jornada. Admite, no obstante, que también han existido "diversas precisiones" por parte "de algunas de las trabajadoras", que indicaron que habían prestado el servicio "a título de amistad o en horario de descanso". Reconoce, al mismo tiempo, "convencimiento en el personal de vestuario, maquillaje y peluquería" de un "tácito consentimiento de la CRTVG a la prestación de los servicios", toda vez que su participación en la gala contra el cáncer es en buena medida "consecuencia" de su "conocimiento público" como presentadora de la Galega y, así, ostenta una "cierta representación indirecta" de ella. "Desde esta perspectiva -dice el expediente- podría justificar la prestación de medios de la CRTVG" en estos casos "con la finalidad de no inducir un gasto extraordinario" en la trabajadora de que se trate.

Crítica a la solidaridad con Moyano

Personal de la TVG, protestando en uno de los 'viernes negros' contra la manipulación informativa Defende a Galega

Más allá de considerar "criticable" que Moyano se maquillara en las instalaciones de la TVG para presentar la gala benéfica, el propio expediente se detiene a reprochar la ola de solidaridad que en estos meses ha hecho explícito el apoyo a la periodista, muy presente también en la manifestación que el pasado diciembre reivindicó la aplicación íntegra de la ley de medios públicos de Galicia entre gritos de "no a la manipulación". Así, antes de desarrollar las cuestiones relativas al uso o no de medios del canal, el documento "deja constancia" de que "todo el ruido provocado alrededor del expediente", con "diversas muestras de adhesión o reprobación" de la periodista, "no contribuyeron, en nada, a la objetividad, imparcialidad y sumariedad del procedimiento".

Tras considerar que esas "muestras" eran en realidad "interferencias, producidas y originadas con distintos propósitos" pero que "no desvirtuaron las garantías" del expediente, el texto también aprovecha para "cuestionar" algunos "comportamientos singulares advertidos en el presente proceso". Según el documento, ya validado por la dirección del canal público, existieron "deliberados intentos por hurtar y sustraer el debate y la controversia" para suscitar un "juicio mediático y político".

Más allá de estas valoraciones políticas el documento concluye la "conveniencia" de archivar el expediente por existir un "vacío interpretativo" en el uso de medios de la CRTVG como el maquillaje y la peluquería para "determinados supuestos". Por eso la instructora del expediente propone que el canal tome medidas "sobre la prestación" de estos servicios "fuera del horario laboral y a título de amistad" y sobre el "uso de los servicios de la CRTVG en determinados eventos a los que no resulta invitada cómo tal la Corporación, sino a través de un trabajador que es conocido pública y mayoritariamente por la exclusiva razón de su aparición en pantalla en alguna de los canales de la CRTVG".