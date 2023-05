Abel Caballero destina 1,9 millones para Guns N' Roses: pelea con la Xunta en la capital de los conciertos patrocinados

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, va a gastarse casi dos millones de euros para patrocinar el concierto que la banda norteamericana Guns N' Roses dará en el Estadio de Balaídos el próximo 12 de junio. La combinación de dinero público y conciertos de grandes estrellas lleva trazas de convertirse en una constante en la ciudad, donde Xunta de Galicia y Ayuntamiento compiten, chequera en mano, por programar a las principales estrellas del panorama festivalero mundial. Sirvan dos ejemplos: en septiembre la Xunta se gastó 2,5 millones para llevar a Muse a Vigo. Un mes antes, la administración gallega ya había abierto la caja para que C. Tangana se subiera al escenario en la misma ciudad. En aquel show se repartieron 500 pases VIP entre políticos del PP y famosos, entre ellos Alberto Núñez Feijóo o Juan Manuel Moreno Bonilla.

De fondo, está la pugna electoral por la mayor ciudad de Galicia, que Caballero gobierna desde hace 16 años, los últimos ocho con mayorías absolutas inapelables y donde los sucesivos candidatos de Feijóo han ido estrellándose elección tras elección. Solo en medio de esa batalla municipal se entiende que Muse y Guns N' Roses se hayan llevado casi cinco millones de euros de dinero público durante los últimos meses. La fórmula usada por ambas administraciones para atraer grandes eventos es un contrato de patrocinio, que tanto el Gobierno gallego como el Ayuntamiento justifican con el retorno económico que para sus territorios tendrá la llegada de una gran estrella del espectáculo.

En el caso de Guns N' Roses, que tocará el próximo 12 de junio, la promotora que se haga con la sustanciosa bolsa deberá poner en marcha un ambicioso plan de de inversión publicitaria en medios que ya ha sido esbozado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo y que prevé empezar a repartir el dinero, e iniciar la difusión de anuncios, a partir del 24 de mayo, en la última semana de campaña electoral. El plan, que pretende difundir la marca de la ciudad en torno al evento, prevé el reparto de cientos de miles de euros en radios, televisiones y periódicos pero también la instalación de vallas y carteles o el uso de redes sociales para difundir la llegada de los músicos de Hollywood a la primera ciudad de Galicia apenas la segunda semana de junio.

El procedimiento para patrocinar el evento ha sido activado por el Ayuntamiento vigués la pasada semana con la licitación abierta publicada en la Plataforma de Contratos del Sector Público. Sin embargo, hay cosas que no cuadran en su mecánica. No se dice desde alcaldía si el patrocinio por el que están dispuestos a desembolsar casi dos millones tiene a Guns N' Roses como destinatario, pese a que es la única gran banda internacional con fecha confirmada para el mes de junio en la ciudad. La ambigüedad tiene su explicación: cerrar la inversión para ese espectáculo en concreto sería similar a impulsar un contrato a dedo y, por el momento, el Ayuntamiento de Vigo quiere que la tramitación tenga apariencia de contrato abierto a cualquiera que quiera presentar una oferta.

Fuentes del consistorio aseguran además que, por el momento, la administración que preside Abel Caballero no tiene relación alguna con el concierto que Guns N' Roses tiene previsto para el próximo 12 de junio. La afirmación no se ajusta a la realidad ya que el evento, cuyas entradas han sido vendidas en su práctica totalidad, se celebrará en el estadio municipal de Balaídos, de gestión municipal. elDiario.es ha preguntado a un portavoz del consistorio si hay algún tipo de contrato de alquiler o cesión de ese espacio. No ha habido respuesta.

El encabezamiento de la millonaria licitación alojada en la plataforma pública anuncia lo siguiente: “Patrocinio de un concierto internacional a celebrar en Balaídos entre el 5 y el 27 de junio. Importe: 1.891.946,12 euros”. El único requisito concreto sobre la banda por la que se pretende pagar esa suma es el siguiente: “Ser ganador de un Grammy o un World Music Award, contar con al menos cinco discos de estudio que superen los 60 millones de copias vendidas, haber realizado al menos cinco giras internacionales y tener un mínimo de 15 millones de seguidores en plataformas digitales”. Guns N' Roses encaja en ese traje.

Se da la circunstancia de que para el concierto de la banda estadounidense se han vendido la práctica totalidad de las entradas, con precios que van desde los 62,5 euros para un asiento en grada, hasta los 1.156 euros que cuesta el pase VIP más caro.

El ambicioso plan de medios que la administración de Caballero quiere impulsar como parte de su patrocinio al evento recibió el visto bueno de su la Junta de Gobierno Local en una reunión extraordinaria que se celebró el lunes 24 de abril. Una semana antes, la empresa de Comunicación EcoVigo hizo llegar al consistorio el borrador de un plan de comunicación, que ahora se someterá a licitación pública y figura ya en la Plataforma de Contratación del Sector Público.