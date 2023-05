La semana cultural viene marcada por la celebración del Día de las Letras Galegas el próximo miércoles. En esta ocasión la figura elegida para homenajear es Francisco Fernández del Riego, precisamente uno de los impulsores de esta efeméride. Aqui van algunas pistas para celebrar con algo de cultura ese día, pero habrá centenares de iniciativas en toda Galicia para festejar con teatro, música, libros o exposiciones la semana grande de la cultura del país.

Esta semana están programados algunos conciertos muy esperados, como el que ofrecerá Love of Lesbian en el Coliseum de A Coruña y De Pedro y el ex de Deep Purple Glenn Hughes en el Auditorio Mar de Vigo. En Santiago, además, se une la celebración del Día das Letras con las fiestas de la Ascensión, que tienen su día grande el jueves 18 y también contarán con varios conciertos a lo largo de la semana, como los de Ana Moura, Carlangas y Ortiga. Y en el apartado cine, el martes 16 se inicia el Festival de Cans en O Porriño, una de las iniciativas culturales más originales del panorama gallego de los últimos años que, además, celebra su XX aniversario en esta edición con un programa por todo lo alto. Mucho y bueno para ver y escuchar, con una semana con festivo por el medio que seguro que va a venir muy bien para todas estas actividades.

Semana grande de las Letras Galegas. Varias localidades. Del 15 al 21 de mayo

Más allá de los actos institucionales que se celebrarán el día 17 por toda Galicia, la auténtica celebración del Día das Letras ya ha comenzado con los centenares de actos que tienen lugar en casi todos los municipios gallegos para festejar esta efeméride. Cada año se celebra en Aldea do Couto (Ponteceso), organizada por la fundación Eduardo Pondal, una jornada, que este año contará con actuaciones musicales, entrega de premios literarios e intervenciones artísticas. Aquí está el programa completo. Otra posibilidad es la jornada que programa el Festival de Cans, que celebra esta festividad con diversas actuaciones musicales, cine en gallego y coloquios. Aquí hay mas información.

Love of Lesbian en A Coruña. Coliseum. Sábado 13 de mayo

La banda indie catalana llega a Galicia con un concierto en el Coliseum coruñés dentro de su gira por España y después de haber recorrido en los últimos meses varias ciudades del continente americano, de norte a sur, con mucho éxito. Son una de las bandas imprescindibles de la escena española de las dos últimas décadas y su directo es algo que siempre merece verse. Aquí se pueden comprar las entradas.

Música en la Ascensión. Santiago de Compostela. Del martes 16 al 21 de mayo

Santiago vive sus fiestas locales esta semana que coinciden además con el Día das Letras. Desde el martes 16 habrá un intenso programa de conciertos con alternativas para todos los gustos, desde los cantos tradicionales de Cantigas y Agarimos, pasando por el pop-rock de Carlangas o la fusión electro-tropical de Ortiga y Pili Pampín. Además, no puede faltar un paseo por la Alameda compostelana para ver las atracciones y comer pulpo y churrasco, como manda la tradición en estas fiestas. Aquí está el programa completo.

De Pedro y Glenn Hughes en Vigo. Auditorio Mar de Vigo. Viernes 12 y sábado 13 de mayo

El Auditorio Mar de Vigo presenta este fin de semana una doble cita de conciertos de lujo. El viernes 12 llega De Pedro con su último disco Máquina de Piedad (entradas agotadas) y al día siguiente lo hace Glenn Hughes, exvocalista y exbajista de Deep Purple, que aprovecha el 50 aniversario del álbum Burn de la mítica banda para tocar esos temas y otros éxitos de los Purple en directo. Ocasión única especialmente para fans de uno de los grandes grupos de la historia del rock. Aquí se pueden comprar las entradas.

Otras propuestas:

Arranca la XX edición de Cans: El festival que comenzó casi como una broma en una aldea de O Porriño cumple 20 años y se ha consolidado como una cita para disfrutar del cine en un entorno rural y vivir toda la fiesta que se genera alrededor. Este fin de semana habrá ya una previa con cine y música, aunque el festival empieza el martes 16 y se prolonga hasta el sábado 20. Aquí hay más información.

Zetazen en Santiago: El joven artista madrileño de música urbana aterriza este viernes 12 en la sala Capitol de Santiago. Aquí se pueden comprar las entradas.

Morgan en Ferrol: La banda llega al Auditorio Municipal de Ferrol este viernes 12 para presentar su nuevo disco The river and the stone. Aquí se pueden comprar las entradas.

Talía Teatro en Santiago: La compañía gallega recupera una obra de Henrik Ibsen, Una enemiga del pueblo, para hacer una versión adaptada al mundo de hoy. Puede verse en el Teatro Principal de Santiago el viernes 12 y el sábado 13 de mayo. Aquí se pueden comprar las entradas.