El área sanitaria de Vigo suspende las operaciones no urgentes por el aumento de casos de COVID-19

Galicia lleva tres notificando en torno a 1.000 contagios detectados en 24 horas. Los datos más recientes indican que se han confirmado 1.096 nuevos positivos en un día. La cifra de casos activos sigue en aumento y se sitúa en 11.234 este sábado. Del total de pacientes, hay 43 en las unidades de cuidados intensivos -uno más que en la jornada del viernes- y 209 en hospitalización convencional -nueve menos-. La evolución de la pandemia ha provocado que vuelvan las interrupciones en la actividad quirúrgica. El área sanitaria de Vigo ha decidido suspender las operaciones no urgentes y reprogramarlas para más adelante. Hay 3.519 casos activos y 85 hospitalizados, 19 de ellos en cuidados intensivos.

Los datos más recientes del Servizo Galego de Saúde (Sergas), con información de as 18,00 horas del viernes, indican que la presión hospitalaria se mantiene estable en el conjunto de Galicia. Solo suben ligeramente los pacientes en Pontevedra-O Salnés, cuyos hospitales registran un total de 46 ingresados, tres más. De ellos, hay seis -uno menos- en críticos. El área con más hospitalizados con COVID-19 es precisamente la de Vigo. Fuentes sanitarias informaron el viernes de que en el hospital Álvaro Cunqueiro no hay ya actividad quirúrgica por las tardes y por las mañanas solo se hacen intervenciones urgentes, prioritarias u oncológicas. En el Hospital Meixoeiro, se mantendrá sin cambios la actividad de cirugía mayor ambulatoria, ya que no requiere ingreso.

En cuanto a los casos activos, siguen en aumento en todas las áreas sanitarias. A la cabeza de pacientes con coronavirus se mantiene la de Vigo, con 3.319 personas que han dado positivo (+167), seguida de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, con 2.602 (+52). Tras estas, están Pontevedra-O Salnés, con 1.636 (+171); A Coruña-Cee, con 1.538 (+66); Santiago-Barbanza, con 756 (+52); Lugo-A Marriña-Monforte, con 715 (+11); y Ferrol, con 469 (+39).

De los 1.096 nuevos contagios registrados en las últimas horas, 349 se corresponden al área de Vigo, tras la cual están Ourense con 214 y Pontevedra con 207. En el área de A Coruña se detectaron 145; en la de Santiago 82, en la de Ferrol 56 y en la de Lugo 43.

Según los datos actualizados por el Ministerio de Sanidad en la tarde del viernes, 10 de diciembre, la incidencia acumulada a 14 días en Galicia es de 383,19 casos por 100.000 habitantes, por lo que sigue por encima de la media de España, que está en 323,07.

En lo que respecta a la tasa de positividad de las pruebas PCR -número de infecciones detectadas cada 100 test-, ha descendido en el último día hasta el 10,9%. Sigue por encima del umbral del 5% que fija la Organización Mundial de la Salud (OMS) para dar por controlada la pandemia.

Las personas fallecidas diagnosticadas con COVID-19 desde el inicio de la pandemia en Galicia se sitúan en 2.695. El viernes la Consellería de Sanidade notificó dos muertes.