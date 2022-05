Ayuso critica las bajas por menstruación dolorosa: “La única regla que me importa es la de tres”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la medida anunciada por el Gobierno central de dar a las mujeres con menstruaciones dolorosas permisos 100% retribuidos: “La única regla que me importa es la de tres”. “Me debo a los problemas reales y no a estas cuestiones que no solucionan nada”, añadió.

Ayuso hizo estas declaraciones después de asistir a la toma de posesión de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta de Galicia. Ante los medios atacó la medida que estará incluida en la nueva ley del aborto y que ha abierto en España un debate sobre los dolores de regla que padecen una parte de las mujeres y que llegan a ser incapacitantes para desarrollar las tareas habituales. La presidenta madrileña ha aprovechado para extender su crítica a los contenidos educativos y, a raíz de su mención a la regla de tres, agregó que esa es la que “pretenden quitar de las matemáticas con perspectiva de género”.

Dejó también un mensaje sobre la política en general y avisó de que se abre una nueva etapa en la política gallega y también para Alberto Núñez Feijóo, que ha asumido el liderazgo del PP español. “Esto es así en política, la vida empieza cada día”, manifestó. Sobre Rueda ha dicho que es una persona “trabajadora” y con “personalidad definida” que asume la Presidencia de la Xunta en un momento “agridulce” para los gallegos por la salida del anterior jefe del Gobierno gallego.