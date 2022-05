Condenado a ocho años y medio de cárcel un hombre de 18 años que violó a una mujer a la que conoció por Tinder

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a ocho años y medio de prisión a un hombre que violó a una mujer a la que conoció por la red social Tinder, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y recoge Europa Press.

El tribunal considera probado en la sentencia que el acusado, de 18 años, quedó con la víctima, de 20 años, en agosto de 2020 en O Temple, en Cambre (A Coruña). Tras estar en dos locales, decidieron dar un paseo, hasta llegar a un puente peatonal de madera situado al final de la ría de O Burgo y, tras cruzarlo, “en una zona de merendero, cuando ya había oscurecido, poco iluminada y solitaria en aquellas horas”, comenzaron a besarse y a realizarse tocamientos hasta que el condenado le propuso mantener relaciones sexuales.

La mujer se negó porque carecían de preservativo. No obstante, el investigado, según relatan los magistrados, la violó, haciendo caso omiso de las peticiones de que parase, llegando a decirle que se callase, “hasta el punto de que la víctima, no siendo capaz de quitárselo de encima, ya no hizo nada, entrando en estado de shock por lo que estaba sucediendo”. Además, el sospechoso, “siendo consciente de que no contaba con el consentimiento de ella”, con su teléfono móvil, comenzó a grabar la escena final, “sin que conste la hubiera difundido a terceras personas.

La Audiencia considera que la declaración de la víctima es “prueba de cargo hábil para enervar el principio de presunción de inocencia frente a la versión exculpatoria ofrecida por el acusado de que la relación sexual que habrían mantenido habría sido voluntaria”. Por ello, lo ha condenado como autor de un delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación, y de un delito contra la intimidad. Contra la sentencia cabe presentar recurso.