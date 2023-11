La conselleira de Emprego de la Xunta se olvida de ir a una comparecencia en el Parlamento y obliga a posponerla

El pleno del Parlamento de Galicia estuvo suspendido esta tarde debido a que una de conselleiras que tenía que acudir a contestar a preguntas de la oposición no se presentó en el hemiciclo. El PSdeG tenía registrada una interpelación para preguntar al Gobierno gallego por la situación de desempleo y los problemas económicos de la juventud, pero la persona a la que le correspondía comparecer tardaba. La vicepresidenta primera del Parlamento, Elena Candia, que estaba haciendo las labores de presidencia esperó 15 minutos y comunicó que suspendía la sesión y la interpelación quedaba aplazada por “un problema sobrevenido”.

Los representantes del PSdeG protestaron por lo ocurrido y la falta de información, dado que la Presidencia no dio más explicaciones y no se sabía tampoco con antelación cuál de los miembros del equipo de Alfonso Rueda iba a contestar. En este caso, la tarea le correspondía a Elena Rivo, la titular de Promoción do Emprego e Igualdade. Su departamento admitió el despiste y señaló que hubo “un desajuste de agenda” por la preparación de los actos del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que es el sábado.

Por la mañana, durante las preguntas que la oposición hace al presidente de la Xunta, el portavoz de los socialistas gallegos, Luis Álvarez, criticó precisamente las políticas en materia de igualdad del Gobierno gallego y sus pactos con Vox, una formación negacionista de la violencia machista. Rueda replicó que “no hay que hacer política con la igualdad de las mujeres” porque, según su visión, este es un asunto que debe quedar al margen de las ideologías de los partidos.