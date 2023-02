Controlado un incendio forestal que tuvo en vilo a los vecinos del municipio coruñés de Carnota

El incendio que tuvo en vilo la noche del domingo y la madrugada del lunes a los vecinos de una parroquia de Carnota (A Coruña) está ya controlado, según informa la Xunta. Las llamas, que empezaron en un coche y pasaron al monte, se acercaron a varias casas y algunos vecinos fueron evacuados para evitar que se viesen afectados por el humo. El fuego ha consumido alrededor de 125 hectáreas, de acuerdo con la última actualización dada por el Gobierno gallego.

Las llamas comenzaron poco después de las 15:00 horas del domingo en la parroquia de San Martiño de Lariño. Un coche empezó a arder en la carretera AC-550, en un área de servicio, y el fuego terminó afectando al monte. El alcalde de Carnota, Juan Manuel Saborido, explicó que el conductor del vehículo notó que se calentaba más de lo normal, por lo que paró en la zona, en un punto en el que los árboles están muy cerca, informa Europa Press. El regidor indicó que los vecinos de la zona fueron avisados que el fuego estaba próximo sobre todo para tener precauciones con las personas vulnerables.

Complícase o #IFLariñoCarnota. Aseguran dende Lira que xa comezan a desaloxar casas. pic.twitter.com/ymxSRoXelR — Quepasanacosta (@quepasanacosta) 12 de febrero de 2023

El conselleiro do Medio Rural, José González, ha asegurado que las viviendas no llegaron a correr el riesgo de verse alcanzadas por las llamas, pero el humo en la zona llevó a evacuar a algunos vecinos. La situación mejoró, según el alcalde, de madrugada. Por la mañana cayeron “cuatro gotas” de lluvia que han contribuido a controlar las llamas.

Este no es el primer incendio que supera las 20 hectáreas en lo que va de año en Galicia -por debajo de esa cifra la Xunta no informa, con algunas excepciones-. Con el tiempo seco de la pasada semana varios fuegos quemaron áreas del Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés. El mayor de ellos, que afectó a la parroquia de Prado de Limia, en el municipio de Muíños, arrasó 160 hectáreas. Otros dos, uno en Requiás, también en Muíños, y otro en Calvos de Randín, quemaron 0,03 y 0,02 hectáreas, respectivamente.