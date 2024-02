Los esfuerzos de TVG para vincular a Pontón con el terrorismo: de Barbate a ETA pasando por la amnistía

El mismo día en que parecía que el PP llevaba hasta el extremo su identificación del BNG con Bildu, en ese vídeo en el que Ana Pontón se transforma en Arnaldo Otegi, la TVG demostraba que siempre puede ir un paso más allá. El arranque de su informativo central, el Telexornal Mediodía, conseguía trazar una línea que llevaba de la muerte de los dos guardias civiles de Barbate hasta las víctimas del terrorismo y sus quejas sobre el Bloque. Y todo en menos de tres minutos.

El espacio comenzó con el recuerdo del rey a los agentes muertos en Barbate tras ser arrollados por una narcolancha. Desde que Feijóo decidió dar un bandazo a su postura sobre Puigdemont y los indultos, el asunto –sobre el que habían pivotado tanto la campaña del PP como el relato de sus medios públicos– se convirtió en algo incómodo. Era necesario encontrar un nuevo tema con el que llenar minutos de información y horas de tertulias sin mencionar la cita electoral, y este incidente era perfecto: permitía atacar al Gobierno central a través del ministro del Interior y, además, ofrecía nuevas derivadas.

“Desde aquí quiero transmitir toda nuestra solidaridad a sus familiares, a sus compañeros y mandos, así como también desear que los compañeros heridos se recuperen pronto”, escuchamos decir a Felipe VI antes de ver por primera vez a la presentadora. Marta Darriba dio contexto a las palabras del monarca: “Lo hizo en Barcelona, en la entrega de despachos a los jueces, a los que recordó que las fuerzas de seguridad son claves en la protección del estado de derecho”. La segunda parte comienza a generar el relato buscado. “En esa entrega, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, también rindió homenaje a los dos agentes. Comparó la arremetida de los narcos contra la zodiac con los tiempos más negros dela banda terrorista ETA y pidió a los jueces que apoyen a las fuerzas de seguridad que velan por la sociedad.

“Hemos visto algo que teníamos olvidado desde los tiempos más feroces de la banda terrorista ETA”, dijo después Guilarte. “Hemos visto cómo una jauría de desaprensivos grababan y alentaban el crimen. Vaya con la cólera por nuestros muertos el reconocimiento a David y Miguel Ángel”. Justo cuando finaliza, entra el vídeo de los desaprensivos. En off, Darriba nos cuenta la apertura de una investigación penal por parte de la Fiscalía Superior de Andalucía por los “gritos de apoyo” y nos dice que la madre de uno de los fallecidos “pide justicia”. “Yo a esa gente le diría que ojalá nunca tuvieran que pasar por lo que estoy pasando yo. Yo no le deseo el mal a nadie, pero esas personas o no tienen corazón o viven de lo que viven”.

Colocados los estímulos necesarios –a saber: guardias civiles muertos, familiares consternados y el recuerdo de ETA–, la amnistía da una tregua antes de la traca final. Como Feijóo “zanjó” el asunto, la TVG ya puede volver a contarlo. Más aún si obvia al PP y se centra en sus rivales políticos. “Las negociaciones sobre la amnistía entre PSOE y Junts siguen centrando el debate político. Los socialistas quieren pactar con el partido de Puigdemont una ley que incluya a todos los investigados por el proceso independentista catalán. Uno de los negociadores, el ministro Félix Bolaños, dice que no dejarán a nadie fuera de la medida de gracia”. Un inserto de Bolaños lo demuestra y sirve de paso al colofón, en el que confluirá todo:

“Dos asociaciones de víctimas del terrorismo, la AVT y Covite, denuncian los vínculos entre el BNG y Pernando Barrena, el asesor de Ana Miranda, eurodiputada del Bloque en Bruselas que fue procesado en varios sumarios contra ETA. Las víctimas de la ETA lamentan la presencia del BNG en la manifestación en Bilbao a favor de los presos terroristas que se celebró en enero”. Todo, sobre imágenes de Barrena con el rótulo “Ven vínculos del BNG con un procesado de la ETA”. ¿Puede decirse más veces en menos tiempo?

Al día siguiente, ante la avalancha de críticas recibidas, alguien decidió levantar el pie del acelerador. En el Telexornal Mediodía del jueves 14 no hubo rastro de Bildu. Ni siquiera en el bloque electoral. El mitin de Alfonso Rueda –el de la víspera, en Santiago, ya que esa mañana tenía Consello de la Xunta– no dejó ni una mención al asunto por parte del candidato.

Eso sucedía a primera hora de la tarde. Por la mañana, a tres días de la cita con las urnas, la campaña seguía sin existir en la tertulia de la Radio Galega. El Faladoiro de este jueves arrancó con las protestas en el campo –a las que Galicia está siendo prácticamente ajena–, siguió por Oriente Próximo y continuó con Barbate, su nuevo tema favorito. Pero, claro, aún faltaba algo. Casi con calzador, a tres minutos del final, se introdujo la queja de los familiares de las víctimas de ETA. En ese tiempo, las ironías de Paco Trigo, un antiguo diputado del Bloque, apenas tuvieron tiempo de hacerse hueco entre los argumentos de Javier Garrido, primo de Alfonso Rueda y presidente de las inmobiliarias de Pontevedra, y María Bastida, economista y exrepresentante del PP en el consejo de administración de la CRTVG. Queda un día de campaña y una última tertulia, justo en el venres negro número 300 ¿De qué hablarán?