Feijóo evita confirmar si estará en la protesta de Colón mientras el PP de Galicia respalda manifestarse contra los indultos a los independentistas

El presidente de la Xunta y jefe del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, no ha revelado por el momento si estará presente en la protesta contra los indultos a los presos independentistas catalanes convocada el próximo 13 de junio en la plaza de Colón, en Madrid. Fuentes de la formación han indicado a esta redacción que no hay una decisión tomada y que dependerá de la agenda institucional. En respuesta a una pregunta sobre el asunto en un evento público ha evitado pronunciarse y ha respondido con críticas al Gobierno central. Casi al mismo tiempo, Paula Prado, viceportavoz de los populares en el Parlamento de Galicia, daba su respaldo a que su partido participe en el acto. "No es una cuestión de una foto, es un cuestión de reivindicar y manifestar nuestro rechazo", ha dicho, en alusión a la llamada 'foto de Colón', tomada en febrero de 2019 y en la que aparecen juntos los líderes de PP, Vox y Ciudadanos, formaciones que ya han confirmado que irán a la manifestación de junio.

Para Feijóo la situación actual, con los indultos sobre la mesa, es "inédita" en democracia: "Es la primera vez que se va a indultar sin que los destinatarios lo pidan, sin que acrediten que no van a volver a delinquir y, por su fuera poco, cuando la Generalitat nos dice que el objetivo de esta legislatura es la independencia". No cumplen, según el barón gallego, "ningún requisito para obtener esa gracia". Ha proseguido su argumentación con que se trata de "un delito continuado" que requerirá "un indulto continuado" y ha ironizado sobre si el Consejo de Ministros lo va a aprobar semanalmente.

El presidente del PP gallego opina que el actual es "un momento de degradación de las instituciones". "Esto no va de derechas ni de izquierdas; va de cumplir la Constitución, respetar las sentencias y tener un mínimo de decencia política y democrática para no vivir de rodillas frente a otras personas que lo que pretenden es que el Gobierno, las Cortes y el Estado se pongan a su disposición", ha añadido.