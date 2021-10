Feijóo resta importancia a la sentencia que acredita que el PP financió en negro la reforma de su sede

La Audiencia Nacional acaba de condenar al extesorero del PP Luis Bárcenas y al propio partido por costear parte de la reforma de su sede con dinero negro. Es la tercera sentencia que confirma la existencia de una caja B. Pero el presidente de la Xunta y barón gallego del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha restado importancia y ha minimizado el papel de su partido: "Hay un reparto de culpas de lo más elocuente. Hay una persona que está condenada por realizar determinados actos que, de acuerdo con la sentencia, son delictivos y la organización para la que él trabaja es responsable civil subsidiaria".

El arquitecto del PP visitaba su caja de seguridad cada vez que Bárcenas le pagaba en B

Saber más

El contenido de la sentencia, ha añadido, le parece "verosímil" y "bastante claro" sobre las responsabilidades de cada parte en el uso de aportaciones que no figuraban en la contabilidad oficial del partido y valieron para hacer obras en las oficinas del partido. Feijóo, preguntado sobre el asunto tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, no se ha extendido más en sus apreciaciones: "No cabe más valoración que la propia sentencia". Ha huido de declaraciones anteriores en las que negó que el PP hubiese sido condenado por corrupción.

El fallo que se conoció este jueves recalca la existencia de una caja B en el partido, que costeó en parte las obras de la sede de la calle Génova en Madrid y condena al principal acusado, el extesorero Luis Bárcenas, a dos años de prisión. El tribunal condena al PP como responsable civil subsidiario de 123.669 euros por el impuesto de Sociedades de Unifica de 2007.