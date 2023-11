Galicia, primera comunidad del PP que acepta la ayuda anunciada por Sánchez para reducir listas de espera en sanidad

Galicia, donde gobernó hasta hace menos de dos años Alberto Núñez Feijóo, es la primera comunidad en manos del PP que anuncia que está dispuesta a aceptar la ayuda anunciada por Pedro Sánchez para reducir las listas de espera en la sanidad. El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha manifestado que “por supuesto” colaborará con el Gobierno central en este sentido si aporta “financiación” para competencias que, admite, son autonómicas.

“Galicia, la primera; claro que sí”, insistió en respuesta a una pregunta sobre su disposición a colaborar con el nuevo equipo tras la investidura en reducción de listas de espera. A continuación, puso en duda el compromiso: “Otra cosa es que sea verdad”.

Rueda aseguró que está interesado en rebajar los datos de demora para cirugías y pruebas en la sanidad pública gallega, que aún no han recuperado los niveles previos a la pandemia de COVID y que derivan en casos como el de un hombre del entorno de Ferrol que estuvo 15 meses sin una cita asignada para hacerse una prueba que le permita evaluar su estado tras un diagnóstico, en agosto de 2022, de una enfermedad neurodegenerativa. Las listas de espera son objeto habitual de quejas de los pacientes ante la Valedora do Pobo, que ha advertido repetidamente a la Xunta de no cumple en algunos casos los tiempos de referencia establecidos.