Galicia vuelve a sobrepasar los 3.000 casos activos de COVID-19 tras cuatro jornadas por encima de 200 nuevos positivos

Los casos activos de coronavirus han subido sin apenas interrupción durante el mes de abril en Galicia y han vuelto a sobrepasar los 3.000, una cifra que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) no registraba desde el 11 de marzo. La comunidad lleva cuatro días con más de 200 nuevos contagios detectados cada 24 horas. Con estos datos, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, habla de una situación estable, pero con tendencia al alza. Este crecimiento leve pero continuado lo lleva a descartar que vaya a haber una relajación de las restricciones a corto plazo.

Los horarios en la hostelería se mantendrán como en la actualidad "un poco más", ha dicho en una entrevista en la Radio Galega. Con las condiciones vigentes, los bares deben cerrar a las nueve de la noche y los restaurantes pueden extender el horario de cenas hasta dos horas después. Al mismo tiempo, a las once de la noche, empieza el toque de queda. Permitir que vuelvan a abrir discotecas, pubs y otros locales de ocio nocturno entra dentro de los planes a medio plazo. La Xunta tiene sobre la mesa propuestas como la de utilizar los certificaciones de vacunación para permitir el acceso a estos establecimientos. Comesaña se ha limitado a indicar que su departamento trabaja con el sector en una propuesta, que se podría probar en unas semanas, que incluya un control de acceso, un registro de clientes y medidas de renovación del aire. A los restaurantes el Gobierno gallego les exige ya instalar unos medidores de CO2 para controlar la calidad del aire en interiores. No obstante, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, indicó el pasado jueves que no habrá multa para quienes no tengan estas máquinas pero demuestren que las han encargado.

Junto con el aumento en el ritmo de contagios también ha aumentado en las últimas semanas la presión hospitalaria por la COVID-19. Los últimos datos muestran que hay 3.016 personas pasando la infección en Galicia, de las que 158 están ingresadas en planta y 46 en una unidad de cuidados intensivos. Hace dos semanas eran 27 las personas en los servicios de críticos.

El avance de la vacunación se deja notar en las cifras de fallecidos. En la última semana se comunicaron 11 fallecimientos con COVID-19. En los siete días anteriores fueron tres. A principios de febrero llegaron a notificarse 40 en una sola jornada. El total de muertes desde que empezó la pandemia se eleva a 2.382.

Otro de los efectos de las vacunas es que las residencias de mayores siguen sin ningún entre los ancianos y es así desde el 1 de abril. Sobre el avance de la campaña, el conselleiro de Sanidade ha indicado que para la semana próxima la Xunta recibirá unas 105.000 dosis de Pfizer, unas 6.000 de AstraZeneca, en torno a 14.500 de Moderna y 14.000 de Janssen. Comesaña ha indicado que, entre los mayores de 80, está prácticamente finalizada la administración de la segunda dosis. En la franja entre 70 y 79 empezarán a dar la segunda inyección esta semana. En algunas áreas sanitarias no han terminado todavía con la primera en todo este grupo, ha apuntado. Para todos ellos se están usando los sueros de Pfizer y Moderna. La semana próxima continuará la vacunación de las personas entre 60 y 65 años -con AstraZeneca- y comenzará la de los que tienen entre 65 y 69 -con AstraZeneca y Janssen-.