Todas las gallegas de entre 30 y 35 podrán congelar óvulos en la sanidad pública en 2028

La ampliación de los supuestos en los que las mujeres gallegas pueden congelar óvulos en la sanidad pública y de la edad hasta la que pueden acceder a tratamientos de reproducción asistida fue un compromiso electoral de Alfonso Rueda. Tras lograr su primera mayoría absoluta, el pasado mes de febrero, anunció que entre los primeros planes en materia de sanidad que sacaría adelante estaba el de permitir que todas las mujeres de entre 30 y 35 años que quieran preservar sus óvulos -sea por el motivo que sea- lo puedan hacer y el de extender hasta los 45 la posibilidad de recibir tratamientos para lograr un embarazo.

Este lunes, el Consello de la Xunta aprobó el plan, que establece el calendario para implantar las medidas. La posibilidad no se abre de forma inmediata, sino que se va a ir dando de forma progresiva. Las primeras en tener acceso a la congelación de óvulos por la decisión de retrasar la maternidad por motivos personales serán las mujeres que tengan entre 34 y 35 años en 2026. En 2027 la posibilidad se extenderá a las que tengan entre 32 y 34 y en 2028, a las que tengan entre 30 y 32, de modo que a partir de ese momento quede cubierta toda la franja de edad a la que se va a aplicar la medida. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que compareció junto al presidente, Alfonso Rueda, para explicar los pasos descartó que se vayan a incluir mujeres de menos de 30.

En la congelación de ovocitos hay otra ampliación. Hasta ahora se le daba la posibilidad a mujeres sometidas a tratamientos oncológicos y gametotóxicos, pero desde ahora estarán también incluidas las personas trans y quienes se sometan a intervenciones quirúrgicas que, sin ser oncológicas, tengan un riesgo acreditado de afectar a la fertilidad.

En cuanto a la reproducción asistida, Gómez Caamaño indicó que la sanidad pública gallega empezará a atender a las mujeres de entre 40 y 45 años -hasta ahora el tratamiento no se hace en la pública una vez cumplidos los 40- de forma también progresiva. A partir de marzo de 2025 se abrirá la posibilidad para las que tengan hasta 41 años (sin haber llegado a cumplirlos). Un año más tarde se ampliará a las que tengan hasta 42; en marzo de 2027 estarán incluidas las que tengan hasta 43; en marzo de 2028 las que tengan hasta 44; y al cierre de ese mismo año estarán cubiertas todas las menores de 45.

El conselleiro expuso que también hay cambios en los requisitos con respecto a los hijos anteriores. Las personas que se hayan sometido a fecundación in vitro y tengan ovocitos o gametos conservados podrán acceder desde ya a un nuevo tratamiento aunque ya hayan tenido un hijo. Y a partir de marzo de 2025 quienes hayan tenido ya un hijo de forma natural pero tengan dificultades con un segundo embarazo, también podrán acceder a técnicas básicas de reproducción asistida.

Los fondos destinados a la estrategia son 7,8 millones de euros. Rueda destacó que, con este plan Galicia va a ser la comunidad con una cartera más amplia de este tipo de servicios. Destacó que en torno a un 15% de las parejas recurren a técnicas de reproducción asistida para tener hijos.

El conselleiro indicó que, dado que la medida es “pionera” no tienen un cálculo del número de congelaciones de óvulos o de tratamientos de reproducción asistida que asumirá el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Ha asegurado que todo el plan se va a cubrir con recursos públicos. Entre las medidas inmediatas están el compromiso de la Xunta de que la primera consulta para someterse a un tratamiento de fertilidad se demore como máximo 60 días y que la fecundación in vitro sea en un plazo no superior a seis meses.