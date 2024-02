La Junta Electoral reprende a Jácome por colgar en periodo electoral una lona sobre una obra que todavía no empezó

La Junta Electoral de Galicia ha reprendido al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, por colgar en periodo electoral una lona en la que publicita las futuras obras en un parque de la ciudad, cuando esta intervención no ha empezado porque no está ni siquiera adjudicada. El órgano que vela por el cumplimiento de las normas ante la llamada a las urnas considera que el movimiento es electoralista y ordena al regidor retirar el cartel. De lo contrario, señala, se expone a una sanción.

La denuncia la presentó el PP, que defiende que la aparición en la avenida das Caldas del cartel, que describe como “de grandes dimensiones”, el 7 de febrero, con la campaña ya empezada, “solo puede tener una intención electoralista” porque la obra no está adjudicada todavía. En el cartel se ha imprimido el mensaje: “Parque Coto de Canedo. Ourense en obras”. Y se ven unas imágenes de cómo se prevé que quede el proyecto cuando esté finalizado.

La Junta Electoral ve en el cartel “una clara connotación electoralista” porque no se ha realizado aún el proyecto de la obra y, en consecuencia, no se ha adjudicado el contrato para llevarla a cabo. Añade que no se aporta “información objetiva y relevante para los servicios públicos ni para la ciudadanía” y que, además, los colores del anuncio “son los mismos que los utilizados por la formación política Democracia Ourensana”, que se presenta a las elecciones del 18 de febrero con Armando Ojea como candidato.

El alcalde de Ourense, concluye, “está utilizando este cargo público para hacer campaña electoral y captar sufragios para el partido político al que pertenece. ”La razón última de ese anuncio es, efectivamente, influir en el sentido del voto, intentando hacer creer que existe una buena gestión por parte del gobierno municipal“, prosigue y considera que esta actitud es ”contraria al principio de neutralidad de los poderes públicos“.

La Junta Electoral recuerda que la ley “no interrumpe” en periodo electoral “aquellas actuaciones de los poderes públicos que resulten necesarias para la salvaguarda del interés público”, pero la Junta Electoral Central ha aclarado que solo se pueden presentar condiciones técnicas de proyectos de obras públicas en campaña cuando no sea posible postergarlo hasta después de la votación. Los actos de este tipo que se realicen deberán “abstenerse de contener campañas de realizaciones o logros y no podrán tener ningún contenido electoralista”.