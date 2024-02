Rueda utiliza la reunión de su gobierno para cargar contra Sánchez pese a los avisos por sus declaraciones partidistas

Por segunda semana consecutiva, al terminar de presentar los acuerdos de su Gobierno, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señaló a los periodistas que solo respondería a preguntas referidas específicamente a estos asuntos. Después de los avisos de la Junta Electoral por hacer declaraciones partidistas desde el atril de jefe del Ejecutivo, ha tomado la decisión de no atender cuestiones de otro tipo durante la campaña electoral para evitar vulnerar las normas electorales. De hecho, dejó sin contestar una pregunta sobre las críticas recibidas por el PP tras el anuncio de que ni su candidato ni nadie del partido acudirá al debate de RTVE tras el tropiezo en el de la TVG. Pese a todo esto, sí aprovechó su presentación ante los medios para lanzar críticas al Gobierno central y acusarlo de “inactividad” ante el apagón de la TDT y de no aportar lo que establece la ley para la atención a la dependencia.

El segundo acuerdo aprobado por su Gobierno en su reunión semanal, tras ayudas de 3,5 millones para renovación de calderas e instalar sistemas de energía solar en viviendas, fue el de dar apoyos económicos a los 4.300 hogares que la Xunta calcula que se van a quedar sin poder ver la televisión con el apagón previsto de la TDT para el próximo 14 de febrero. Hace dos meses, dijo, su equipo ya se dirigió al Gobierno central para pedirle que tomase medidas porque la cuestión, y la fecha concreta de la desconexión, son su competencia. Pero en la actualidad “no hay noticia de ningún tipo de apoyo”, recriminió. “Por eso el Consello aprueba ayudas para las viviendas en zonas de sombra y que tienen que adaptar sus televisores”, justificó. Se trata de una cuestión “fundamental”, en su opinión, porque tiene que ver con “fijación de población en el rural, con la calidad de los servicios”.

No dijo qué partida concreta reserva el Gobierno gallego, pero apuntó que calculan que, de media, el gasto son 390 euros por aparato y el máximo de peticiones son 4.300. Las ayudas se pueden pedir para adaptar el televisor en primeras residencias, en las que se cubre el 100% del coste, siempre que no exceda de 400 euros. Pero también se subvencionará en segundas residencias, aunque solo hasta la mitad y con un tope de 200 euros.

El otro asunto que le valió a Rueda para atacar al Ejecutivo de Pedro Sánchez fue un informe evaluado en el Consello -algo que no lleva aparejada la toma de ninguna decisión- sobre la atención en la dependencia. El documento muestra, según el presidente gallego, que hubo un “impulso importante” en los últimos cuatro años, pese a que este es uno de los ámbitos sobre los que la Valedora do Pobo suele destacar en sus informes la concentración de quejas por las demoras en la valoración y, en consecuencia, en la atención. Rueda aprovechó para “seguir reclamando la financiación al 50% que está en la ley” puesto que, asegura, en la actualidad el 70% del gasto lo asume la Xunta: “Es obligación del Gobierno central aportar ese 20% que ahora no aporta”.

El presidente de la Xunta también anunció un plan para extender la atención médica primaria a domicilio para pacientes que no se pueden trasladar al centro de salud. El refuerzo de personal será en enfermería, dijo Rueda, que justificó que los médicos podrán desplazarse porque estos son enfermos que dejan de pedir cita presencial y, por lo tanto, se rebaja la carga en el centro de salud. Se reservan 6 millones de euros para los siguientes dos años.