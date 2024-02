La Xunta adelanta el complemento a las pensiones de 37.000 gallegos en vísperas de las elecciones autonómicas

El último Consello de la Xunta antes de que empiece formalmente la campaña electoral para el 18 de febrero ha aprobado adelantar el pago del complemento a las pensiones no contributivas, que habitualmente se hacía en diciembre. Esta aportación consiste en un único ingreso -de 218 euros, sin cambios respecto al año pasado- para las 37.000 personas que en Galicia reciben estas pensiones, que son sobre todo mujeres que no han cotizado nunca o no lo suficiente porque se han ocupado de los trabajos en su hogar. El presidente gallego, Alfonso Rueda, lo ha justificado con que esta es una de las ventajas de haber dejado los presupuestos para 2024 aprobados antes de llamar a las urnas: su equipo “sigue gobernando”.

Este complemento extraordinario, señaló, se abona desde hace 16 años en Galicia. En 2023 se aplicó una subida del 5,8% que lo situó en 218 euros, que se van a mantener este ejercicio. Lo que no ha concretado Rueda es qué día se va a hacer efectivo el ingreso; se limitó a señalar que depende de los trámites.

Rueda ha negado que hacer el anuncio en las primeras semanas del año sea excepcional. El año pasado, dijo, fue también a inicios de año. Y es cierto, en 2023 se anunció en marzo y se pagó en los primeros días de abril, a menos de dos meses de las elecciones municipales del 28 de mayo. Fue el primer ejercicio en el que se produjo ese adelanto, en los anteriores lo habitual es encontrar el anuncio en el mes de diciembre.

A unas horas de que arranque la campaña electoral, Rueda explicó desde el atril de la Xunta tras la reunión semanal de su equipo que la comparecencia ante los medios sería diferente debido al aviso de la Junta Electoral de Galicia, que considera que ha incumplido la ley electoral por hacer declaraciones partidistas en este contexto institucional. El presidente gallego, que es también el candidato del PP para el 18 de febrero, se defendió: “Intento cumplir la legalidad en todo momento”.

Señaló que debe atenerse a lo que pidan los pronunciamientos del órgano que vela por el cumplimiento de las normas electorales y rechazó que haya una inclinación partidista en las ayudas aprobadas por el Consello, con aportaciones millonarias al Ayuntamiento de Ferrol y a las diputaciones de Ourense y Pontevedra, todas ellas instituciones gobernadas por el PP. En el caso de Ferrol, explicó que se destinarán 18 millones -9 aportados por la Xunta y los otros nueve, por el Ayuntamiento- para obras en espacios deportivos hasta 2027. Rueda indicó que han trasladado recientemente a los gobiernos locales que “las fórmulas de cofinanciación” son las que mejor pueden apoyar.

En cuanto a las diputaciones de Ourense y Pontevedra, la Xunta ha firmado sendos acuerdos para destinar, respectivamente, 3,8 millones y 600.000 euros a la lucha contra los incendios forestales. También en este caso hay cofinanciación y, según Rueda, no hay acuerdos similares en Lugo y A Coruña porque dijeron que no.