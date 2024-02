El PP renuncia a mandar un representante al debate de TVE después del tropiezo de Rueda en el de TVG

Había una mínima posibilidad de que el debate de este lunes en TVG no fuese el único en el que participase Alfonso Rueda: un mal resultado que hiciese al PP replantearse un cambio de estrategia y volver a enfrentar a su candidato con el resto de aspirantes a presidir la Xunta en TVE. La cita en la televisión autonómica fue, efectivamente, un tropiezo para los intereses populares y ese giro ha llegado, pero no ha sido el que se esperaba. El PP ha decidido que su cabeza de lista no acudirá, como ya hizo en el de la Cadena SER, pero esta vez tampoco enviará un sustituto. La jefa de campaña, la secretaria xeral Paula Prado, había asegurado que acudirían a todos los sitios donde los invitasen porque “el PP no se esconde”. Con esta negativa ha empezado a hacerlo.

RTVE fue el primer medio en proponer públicamente un debate con los candidatos de las tres fuerzas con representación en la cámara gallega: PP, BNG y PSOE. Lo hizo el pasado 28 de diciembre y, en cuestión de horas, ya tenía la confirmación de la nacionalista Ana Pontón y el socialista Gómez Besteiro. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, sin hablar con los partidos, la TVG anunciaba en redes sociales su fecha como quien reserva un turno para el 5 de febrero. Poco después, Alfonso Rueda era entrevistado en La hora de la 1 y allí, entre titubeos, evitaba comprometerse. Ponía incluso como excusa la situación de Sumar y Podemos, hasta que la presentadora, Silvia Intxaurrondo, le recordó que la propuesta era sólo para fuerzas representativas.

Casi un mes después, Rueda volvía a TVE, ese medio que su partido considera “parcial”. En esta ocasión, con su paisano de Pontevedra Xabier Fortes en La noche en 24 horas. Su respuesta entonces fue que el PP estaría en el debate, como en “todos” en donde los inviten, pero daba a entender que sería otro miembro del partido el que acudiría.