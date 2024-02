Alfonso Rueda arranca la campaña con su primera espantada ante un debate electoral

No han pasado ni las primeras 24 horas de campaña electoral y el candidato del PP, Alfonso Rueda, ha dado ya su primera espantada de un debate electoral. Ha sido en el de la Cadena SER en Galicia, celebrado a primera hora de la mañana de este viernes. Como hacía su predecesor, Rueda ha evitado esta cita “escondiéndose” -así lo han dicho en reiteradas ocasiones sus rivales- tras el portavoz del grupo parlamentario. Si Feijóo enviaba a Pedro Puy, el actual presidente de la Xunta mandó a Alberto Pazos Couñago a enfrentarse a Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro. Los cabezas de lista de BNG y PSOE han arrancado la carrera hacia las urnas cumpliendo su compromiso de asistir a todos los debates a los que los inviten.

“La agenda del presidente y candidato es complicada”, trató de excusarse Pazos para justificar la ausencia de su jefe de filas. Si nos centramos en su agenda pública, no lo parece tanto. El debate se celebró en un hotel compostelano situado a poco más de un kilómetro de la Praza do Obradoiro -donde anoche Rueda arrancó la campaña- y a una distancia similar de la residencia oficial del presidente de la Xunta, el Palacio de Monte Pío, que sólo utiliza cuando las circunstancias lo obligan. Incluso durmiendo en su domicilio pontevedrés, Rueda hubiese podido llegar sin problemas a un debate que comenzaba a las 9 de la mañana y que tuvo una hora de duración. El primer acto del Rueda candidato -el Rueda presidente tiene la agenda liberada- era a las 10:15, una reunión con un grupo de estudiantes en el Pazo de Fonseca, de nuevo, en la Praza do Obradoiro. Hasta caminando hubiese llegado a tiempo.

Con este escenario, todo indica que la única posibilidad de ver al candidato popular confrontar argumentos con sus rivales será este lunes, día 5, en el debate organizado por la TVG, a la que, por cierto, la Junta Electoral acaba de tumbarle su plan de cobertura que minimizaba el seguimiento diario de la campaña, coincidiendo con ese perfil bajo que Rueda, pese a sus declaraciones, ha venido manteniendo.

La otra posibilidad, mínima, pasa por el debate del miércoles 14 en RTVE. El ente público estatal fue el primero en lanzar la convocatoria, ya a finales del pasado año. Mientras Pontón y Besteiro confirmaron su presencia en cuestión de horas, Rueda evitó hacerlo primero en una entrevista con Silvia Intxaurrondo y, hace apenas unos días, con Xabier Fortes. “Debates, todos; presencias, ya veremos” fue lo que le contestó al director de La Noche en 24 horas. Y aunque sigue sin dar un no definitivo, su jefa de campaña ya ha dado a entender que el candidato popular sólo estará en la televisión autonómica “porque fue el único en el que hubo unanimidad por parte de los participantes”. Eso sí, continúan repitiendo que no renuncian a un cara a cara “si el multipartito elige a su representante”.