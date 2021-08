La Justicia frena a la Xunta: rechaza la presentación del certificado COVID para entrar a la hostelería en Galicia

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha denegado la petición de la Xunta para exigir la presentación de un certificado COVID para entrar en la hostelería. La Justicia gallega rechaza dar su autorización para esta medida, que el Gobierno gallego aplicó sin aval de los jueces durante casi tres semanas. Por el momento, se ha dado a conocer únicamente la parte dispositiva de la resolución, notificada este sábado por la mañana. El contenido íntegro se conocerá en los próximos días.

Los hosteleros gallegos critican los "vaivenes" sobre el certificado COVID: "Estamos volviendo loca a la gente"

Los jueces frenan así las intenciones de la Xunta, que ya anunció que va a dar un paso atrás en la reapertura de los locales de hostelería y va a reducir los aforos desde el martes. Es el primer revés judicial para el Gobierno gallego en sus medidas para tratar de contener la pandemia, que habían logrado hasta ahora el apoyo de la Justicia.

La Xunta no remitió al TSXG para su autorización la orden del 22 de julio en la que introducía la obligación de presentar un certificado COVID -pauta de vacunación completa, acreditación de haber pasado la infección o prueba diagnóstica negativa- para acceder a la hostelería en determinados casos. La exigencia se aplicó hasta el pasado jueves para entrar a las zonas cerradas de bares y restaurantes de municipios en nivel alto y máximo de alerta y para el ocio nocturno de los que están en nivel medio-bajo y medio -en el resto las discotecas y pubs no pueden abrir-. La presentación de un recurso de empresarios hosteleros hizo que el TSXG se percatase de que no había dado su aval y emitiese dos autos en los que dejaba claro que la medida no estaba vigente porque no tenía autorización judicial. Ese mismo día los bares dejaron de pedir el pasaporte COVID.

El Gobierno gallego argumentó que consideraba que la decisión estaba amparada por la ley de salud gallega. A pesar de que los autos indicaban que la autorización de los jueces es "preceptiva" porque la obligación de presentar esos documentos afectaba a derechos fundamentales, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, insistió el viernes en su postura. No obstante, la Xunta presentó ese mismo día la documentación ante el TSXG para pedir su aval.