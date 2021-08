El Tribunal Superior de Galicia tumba la obligación de presentar certificado COVID para acceder a la hostelería

La obligación impuesta por la Xunta de presentar un certificado COVID para acceder al interior de los locales de hostelería y de ocio nocturno no está vigente porque no cuenta con autorización judicial. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de suspender este requerimiento del Gobierno gallego. El motivo es que el Ejecutivo dirigido por Alberto Núñez Feijóo no remitió al alto tribunal gallego la orden que publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) sobre este asunto.

Dos autos notificados este jueves indican que solo se recibió la orden, del 21 de julio, de medidas contra la COVID-19 que incluía restricciones a las reuniones de no convivientes, pero no la obligación de presentar un certificado de vacunación o de haber pasado la infección para entrar en bares y pubs. Varias asociaciones de hosteleros habían presentado recursos contra la exigencia de la Xunta.