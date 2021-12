Las máquinas despejan nieve en 70 carreteras de 12 ayuntamientos de Lugo

La nieve ha llegado a Galicia. Y con ella, las dificultades de circulación en algunas carreteras. La maquinaria de la Deputación de Lugo se ha esforzado este miércoles por mantener abiertas 70 vías pertenecientes a 12 ayuntamientos de la montaña y el sur de la provincia.

En ello ha trabajado un dispositivo de 44 operarios y 29 máquinas. Los municipios afcetados, informa Europa Pres, fueron Baleira, Becerreá, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Ribas de Sil y Samos. El dispositivo ha trabajado despejando hielo y nieve las vías y

atendiendo las incidencias producidas por los efectos de la borrasca Barra desde la madrugada hasta la mañana de este miércoles.

En concreto, han sido necesarios 44 operarios, 15 máquinas quitanieves con salero, seis camionteas pick up con salero y cuña quitanieves, y ocho vehículos todoterreno de apoyo. La Diputación mantiene activo el dispositivo que cuenta con un total de 112 operarios. 50 máquinas y doce silos de sal con 35 toneladas cada uno.