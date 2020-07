El uso generalizado de mascarilla en Galicia comienza este domingo e incumplirlo conllevará multas de 100 euros

El uso de mascarilla de manera generalizada en Galicia comienza este domingo, una vez publicada la orden de la Xunta en el Diario Oficial de la comunidad. Su uso pasa a ser obligatorio en prácticamente todas las situaciones, tanto en el exterior como en el interior de espacios públicos y aunque sea posible mantener la distancia de seguridad recomendada de metro y medio. Las personas que no lleven la mascarilla y no estén dentro de algunas de las excepciones marcadas por la Xunta podrán ser sancionadas con una multa de hasta 100 euros, como recoge el real decreto-ley que regula la nueva normalidad en España. Galicia se suma así a otras trece comunidades que han hecho obligatorio este sistema de protección en un momento en el que crecen los rebrotes en el Estado.

Desde el domingo 19 de julio, las personas mayores de seis años y que no tengan contraindicación médica deberán que llevar mascarilla en situaciones en las que, hasta ahora, no era necesario si se mantenía la distancia. A partir de ahora será obligatorio usarla al moverse en las playas y en los espacios de piscinas y también en bares y restaurantes excepto en el "momento específico del consumo". Las excepciones que indica la Xunta atañen a personas que realicen deportes individuales y puedan mantener la distancia de seguridad y a los espacios de alojamiento, como habitaciones de hotel o camarotes. El Gobierno gallego recomienda también que se use la mascarilla en las reuniones "o posibles confluencias de personas no convivientes" que se produzcan en espacios privados

Además, la Xunta aprovecha esta resolución para prohibir expresamente el consumo de bebidas alcohólicas en las calles y otros espacios de la vía pública. El botellón estaba limitado hasta este momento por ordenanzas locales.