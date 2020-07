La España de la mascarilla obligatoria a todas horas: dónde, cuándo y con qué excepciones

La mascarilla obligatoria para mayores de seis años sin importar la distancia entre personas se instala en España, pero no en todas partes ni con la misma fórmula. Desde que la Generalitat de Catalunya tomara la decisión de imponer su uso en casi cualquier circunstancia, otras nueve comunidades autónomas han seguido esta línea, aunque con matices.

La obligación estaba ya activa al arrancar este lunes en Catalunya, Extremadura, Baleares y la zona de Ordizia en Euskadi. Este día ha sido ya aprobada en consejos de gobierno extraordinarios de La Rioja y la Región de Murcia. También se ha dado el visto bueno oficial en Aragón. Así que este martes 14 de julio, los ciudadanos de todos esos territorios deberán ponerse la mascarilla nada más salir de casa y en casi todas las circunstancias. Además, el comité técnico de Andalucía ha aprobado implantar la misma medida, pero será aprobada en un consejo el mismo martes. En Cantabria esperan el decreto el martes o miércoles. El Ejecutivo asturiano ha dicho que aprobará la obligación uno de esos dos días. El Gobierno foral de Navarra ha informado de que regulará esta materia "durante esta semana", y baraja que sea el miércoles, aunque, de momento, no está implantada. También Canarias ha comunicado su intención de "reforzar" el uso de estas protecciones, y llevará la propuesta al consejo de Gobierno de este jueves.

Con todo, los responsables de estas medidas han admitido que se trata de un recordatorio de que la COVID-19 sigue activa y el virus circulando e infectando. De hecho, el director general de Salud Pública de Aragón, Francisco Javier Falo, ha asegurado este lunes que, si se siguieran las indicaciones del decreto de nueva normalidad, que pide llevar la mascarilla si no puede mantenerse distancia, "no habría hecho falta sacar una orden. No es que cambie la evidencia científica". Así que, ¿cuándo hay que llevarla? ¿Dónde? ¿Cuál son las excepciones?

La playa y la piscina

Las órdenes redactadas por Murcia y Baleares explicitan que no habrá obligación de llevar esta protección facial en la playas. Sin embargo, las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria o Asturias, que han confirmado la medida, no han especificado si incluirán estas salvedades en la redacción final de la orden al salir publicada en sus boletines oficiales. Catalunya no incluyó esta excepción en su texto legal, por lo que al acceder a las playas catalanas hay que llevar puesta una mascarilla.

Algo parecido ocurre en las piscinas. La Región de Murcia y las Islas Baleares han considerado que en esos ambientes puede prescindirse de la máscara si hay espacio suficiente. Entre las comunidades que ya han pormenorizado sus directrices, no se aplica este alivio a la norma en Aragón, Extremadura, Catalunya y La Rioja.

Bares y terrazas

Las órdenes ya preparadas explican que debe llevarse la mascarilla menos en el momento de comer o beber. Catalunya, La Rioja, Extremadura o Aragón han especificado las terrazas en la obligación. El director general de Salud Pública de La Rioja, Enrique Ramalle, ha explicado este lunes que "en el caso de estar en una terraza tomando algo, solo podrá quitarse la mascarilla cuando se vaya a consumir alimentos o bebidas". En Aragón, el Gobierno ha dicho algo parecido: en los locales de restauración, una vez ingerido o bebido, al estar hablando sí habrá que llevarla bien puesta, es decir, cubriendo boca y nariz.

El Ejecutivo de Murcia lo ha expresado así: "Excepto en el consumo de comidas o bebidas en los bares y restaurantes". En las Islas Baleares se prevé su uso dentro de los restaurantes hasta el momento de comer o beber. Allí, el consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, lanzó un mensaje contrario durante la asamblea general donde dijo que solo anunciar la medida ya había "perjudicado" la reserva de plazas hoteleras de "forma importante".

Deporte al aire libre

Salir a correr, en bicicleta o practicar otro tipo de deporte, siempre que sea al aire libre, se queda fuera de la obligación. La mayoría de las comunidades que ya han regulado pormenorizadamente la obligación de cubrir boca y nariz en casi todo momento han hecho una excepción con estas actividades. Catalunya, La Rioja, Baleares, Murcia, Aragón y Extremadura han especificado que puede no llevarse la mascarilla al realizar deporte en exteriores. En este apartado hay algunos matices: en Aragón se aplica la excepción al deporte individual mientras en Extremadura se incluye el deporte colectivo, según la explicación del consejero de Sanidad, José María Vergeles.

Motivos de salud

Es la excepción común en todos los territorios y que estaba ya incluida en el decreto de nueva normalidad redactado por el Ministerio de Sanidad. Las personas con una enfermedad que pueda verse agravada por cubrirse la boca o la nariz, las que no tengan autonomía para ponerse o quitarse la mascarilla o que tengan alguna condición que impida su utilización.

Las autonomías que han avanzado que seguirán un camino parecido, Andalucía, Asturias, Navarra o Cantabria están en fase de redacción de sus propias órdenes en las que se debe explicar y especificar la obligación y sus excepciones.

Las comunidades donde no es obligatorio

En el otro lado están la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Ceuta y Melilla. El presidente valenciano Ximo Puig se ha mostrado poco partidario de convertir en obligatorio el uso de la mascarilla, aunque "es absolutamente necesaria", ha dicho este lunes. Su Gobierno ha preparado una batería de restricciones de aforos y reuniones que ha retenido a la espera de ver si la obligación de mascarilla se convierte en una medida para todo el Estado. En Madrid ha decidido por el momento no tomar la senda iniciada por Catalunya, aunque el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha añadido que "no la descarta si fuera necesario". Este lunes, la Consejería de Sanidad ha mantenido esta postura. En Castilla y León, el Ejecutivo de la coalición PP-Ciudadanos admite que ha debatido la posibilidad de tomar esta medida, aunque la ha apartado por el momento. El presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, ha afirmado este lunes que "conviene que la decisión se tome en el conjunto del país".