Muere Arsenio Iglesias, leyenda del Deportivo de A Coruña

El mítico entrenador Arsenio Iglesias, leyenda del Deportivo de A Coruña, ha fallecido este viernes a los 92 años. El técnico, conocido como 'O Zorro' y 'Bruxo' de Arteixo, fue el artífice de una de las mejores épocas del equipo coruñés y el responsable de conquistar su primera Copa del Rey en 1995.

El Deportivo le ha recordado como “uno de los personajes más notables de la centenaria historia deportivista”. El carismático entrenador estuvo vinculado de forma directa durante un cuarto de siglo al club y es el técnico que más partidos oficiales ha dirigido (568).

Arsenio Iglesias (Arteixo, 1930) debutó como jugador en el Dépor el 28 de octubre de 1951 y jugó hasta 1956, siempre en Primera División: en total, 146 partidos en los que anotó 34 goles. Fue traspasado en el curso 1957-1958 y colgó las botas en el Albacete Balompié, a los 35 años, en la temporada 1965-1966. Un año después, volvió al Deportivo para iniciar su carrera como entrenador, primero a cargo del Fabril —filial del club herculino— y luego en diferentes etapas en el primer equipo.

En 1995 conquistó la Copa del Rey con el apodado como 'Superdepor' al derrotar en la prórroga al Valencia por 2-1, con un gol histórico de Alfredo Santaelena. “El gol pone a aquel equipo y a su entrenador en el lugar que merecen, en el palmarés oficial del fútbol nacional”, ha rememorado este viernes el Deportivo. Ese fue el partido número 568 de 'O Zorro' de Arteixo, que luego pasó brevemente por el banquillo del Real Madrid y se retiró.

'O Zorro' de Arteixo fue conocido también por su carisma más allá del terreno de juego y pronunció frases que quedaron para la historia del deportivismo y de la ciudad. El entrenador aconsejaba habitualmente mantener la calma y no dejarse llevar por la euforia: “Ojo a la fiesta que te la quitan de los fuciños inmediatamente” y su “mucho que decir, poco que contar” son algunas de las declaraciones que dejó para el recuerdo.

Venerado en A Coruña, fue nombrado en 2020 Hijo Adoptivo de la ciudad: “Non hai Dépor sen Arsenio e Arsenio sen Deportivo”, cantaban Os Diplomáticos de Montealto en su 'Oda a Arsenio' en 1995. Él se refirió al amor profesado hacia él en una carta en respuesta a su elección como Hijo Adoptivo: “Muchas mañanas me levanto y me pregunto el motivo por el que merezco tan inmenso cariño. Con ese cariño ya estaría pagado más que de sobra (...) Gracias eternas a los deportivistas y coruñeses por su desmedida generosidad con aquel rapaz de Arteixo que un buen día de 1951 emigró a Coruña con el sueño de hacer feliz a la afición de Riazor. Este reconocimiento me hace pensar que en algún momento lo conseguí”.

El concello ha reivindicado este viernes su figura como un “referente” que “siempre hizo suyos los valores de una ciudad que lo adora”.

El entrenador recibió la más alta distinción del Deportivo, la insignia de Oro y Brillantes, además de ser nombrado Lenda Branquiazul (Leyenda Blanquiazul), el 14 de mayo de 2016, en el descanso del último partido del campeonato liguero del curso 2015-2016.